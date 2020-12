Álvaro Gango, Joaquín Reyes, Roi Méndez, Hurona Rolera en 'yu No te pierdas nada' (06/12/2020)

¡ Ana Morgade y Pantomima Full no hacen puente! Aunque mañana descansen, hoy empezamos la semana con la visita de Álvaro Gango , que viene a presentarnos su proyecto en solitario tras formar parte de Auryn . Además, Joaquín Reyes se pone en la piel de Macaulay Culkin , Roi Méndez nos sorprende con su look y Hurona Rolera nos habla de la PlayStation 5. ¡No te pierdas esta fiesta de lunes!

¿Puente? Para 'yu No te pierdas nada' no hay festivo, Ana Morgade y Pantomima Full empiezan una semana cargada de sorpresas y grandes invitados. Antes de recibir a la estrella de este lunes, damos la bienvenida a Hurona Rolera.

Nuestra gamer, tiktoker y madre de hurona viene a hablarnos de la PlayStation 5, pero antes descubrimos sus películas preferidas, sus referencias en las series de los años 80 y de sus tatuajes. Lo fuerte del lanzamiento de la PS5 es la locura que se ha desatado, ¡ha habido repartidores la han robado antes de entregarla al comprador!

Hurona Rolera ha salido a la calle para descubrir si la gente se gastará el dinero en esta consola. Una parte dice que no, que prefiere gastar el dinero en otras cosas como en copas. Y tú, ¿te la pedirás en Reyes?

Tras un tiempo alejado de las redes y de la música, recibimos a Álvaro Gango, que acaba de lanzar 'Deshielo'. El cantante, que formó parte de una de las bandas más exitosas de España, Auryn, regresa con nueva música y con su debut en solitario.

"He estado 4 años congelado y he buscado lo que quería", confiesa el cantante que añade que "sentía que si volvía a la música" tenía que hacerlo sintiendo y, aunque tomar la decisión no ha sido fácil, ha luchado para "seguir adelante y dar ese paso".

El artista explica que tiene miedo a la exposición, a "volver a la tormenta" que vivió con el éxito del grupo. Además, expresa que este regreso está siendo "muy bonito" y que está "viviendo muchas cosas por primera vez".

Por otro lado, Álvaro explica que está orgulloso de su trabajo, de lo que ha hecho este tiempo en casa, que ha "estado componiendo" y expone que "esto es el inicio de todo, y estoy más seguro que nunca".

Esperemos que esta nueva etapa la viva mejor que nunca y no tenga a nadie que le haga sombra, como pretende Beto, que llega para pedirle consejo, quiere ser su doble. ¿Se emborracha después de un concierto? ¿Qué tipo de músico es? ¿Madruga? Poco a poco ha ido conociendo al artista para comportarse como él. Un experimento que no sabemos si saldrá como quiere, pero lo que está claro que si no lo intenta, nunca lo sabrá.

👉 Puedes ver a Álvaro Gango en el minuto 39:06

Otro de los artistas que también se alejó de la vida pública fue Macaulay Culkin. Sin embargo, su historia es muy diferente a la de Álvaro Gango, ya que el actor vivió una oscura etapa (o década) en su vida tras hacerse famoso cuando era un niño.

Joaquín Reyes se ha puesto en la piel del Culkin y nos ha explicado "que trabajaba muchísimo" que "era una locura". También ha explicado con detalle el capítulo de su vida en el que su padre le administraba su dinero y compraba con sus "millones" sus regalos de Navidad.

"No le guardo rencor, se quedó 20 millones de dólares, pero hay que entenderlo como padre", dice ahora que las cosas han cambiado, y que se alegra cuando se encuentra un dólar en una chaqueta.

Macaulay Culkin ya tiene 40 años, "oficialmente se puede decir que ya no soy un niño prodigio". Sin embargo, el actor confiesa que "no me acuerdo de dos décadas de mi vida", que de repente "me desperté en 2015".

No sabemos si en algún momento de su vida volverá al cine, él tiene ganas y explica que: "Me gustaría hacer películas como las que hacía, haciendo otra vez de niño".

Tras conocer un poco más cómo vive ahora Macaulay Culkin, llega Roi Méndez que viene medio preparado para ir a hacer deporte, con un outfit que a Ana Morgade le ha sorprendido mucho: mezclando épocas y estilos.

¿Tiene sección preparada? No lo sabemos pero nos explica su circuncisión, lo que vivió y el post-operatorio, y la recuperación que fue "muy complicada".

Pero entre risas y bromas, no sabemos qué nos quería explicar y hemos vuelto al tema de su look. Roi Méndez nos ha confesado que empezó a ser más atrevido cuando conoció a Javier Calvo. También nos explica dónde compra su ropa para ser un artista y sus amistades para conocer más el arte, aunque asegura que en realidad: "Soy un tío encantador".

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.