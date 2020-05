Pablo López, Sandra Delaporte, Beauty Brain, Mueveloreina y más en 'yu, no te pierdas nada' (8/5/2020)

Lorena Castell está radiante, está feliz... ¡Y no está sola! Sandra Delaporte y Aníbal Gómez la acompañan para capitanear este ' yu, Music ' en el que charlaremos con Pablo López , los Beauty Brain nos presentan a los chicos de Mueveloreina y repasaremos las noticias musicales de la semana. ¡Fantasía!

Pablo López en 'yu' / yu, no te pierdas nada

¿Cómo hubiese ido vestida Rosalía a la gala Met de este año? Si no fuese por el coronavirus, la artista española hubiese estado invitada a una de las galas más emblemáticas del mundo de la moda... ¡Y pocos españoles han pasado por su alfombra roja!

Comentamos también la fantasía de traje que han diseñado para salir de fiesta o ir de festival protegido del covid19. ¡No le falta ni la riñonera!

¡Un estado de conciencia superior! Sandra Delaporte vive en la parra, pero es tan adorable que se lo perdonamos todo. Hoy la cantante nos trae para su sección unos tutoriales de germinación para plantar tomates, berenjenas... "Estoy en el campo, en mi chabolo, con vigas de casa de campo, super marvelous y me están picando muchos bichos. Me parece bien porque estoy invadiendo su hábitat", cuenta.

Para rematar por todo lo alto, Sandra nos pone en exclusiva el primer remix que Delaporte ha hecho de otro artista. ¡Techno enredadera!

Es uno de los mejores compositores de nuestro país y acaba de estrenar un nuevo tema... ¡Además está cómodo, porque tiene Patio! ¿Alguna vez ha tenido que echar a alguien de verdad de su casa? Cuidado porque las fiestas se alargan... "No, no, yo aguanto hasta el final".

El cantante acaba de estrenar Mariposa, un tema que grabó antes de la pandemia y que llega con un videoclip protagonizado por el actor Eduardo Rosas. "El vídeo lo hice bastante antes de terminar la canción, pero gracias a mi equipo ha quedado muy bien".

Su nuevo disco se va a llevar 'Unikornio' y Aníbal y Lorena quieren saber por qué ese título. "Para mí las canciones son casi un imposible. Antes hablábamos de El Patio, que ahora existe, pero hace dos años y medio no tenía sonido... Los unicornios son esos imposibles. Han sido dos años buscando unicornios, buscando canciones".

Pero lo más increíble llega con la historia del segundo nombre del disco: '11 millones de versos después de ti'.

"Con Antonio Orozco tengo una relación muy especial. Un día volviendo a casa, era mi cumpleaños, y me dijo que su regalo iba a ser cantar 'El Patio' en todos sus conciertos. Curiosamente la canción la toca después de 'Devuélveme la vida', una canción que escuchaba yo cuando estaba en Londres. Lo miré y desde el estreno de su tema hasta 'El Patio' se habían registrado 11 millones de canciones". ¡Pero además Orozco le regaló una batería que no deja tocar!

¿Y cómo ha estado aprovechando el músico las horas de confinamiento? "He intentado hacer bricolaje pero me lo he cargado todo".

¡Adivina la Canción! Lorena Castell y Pablo López intentarán adivinar a qué canción pertenece la letra que va a recitar Aníbal Gómez. ¿Tiene Pablo López alguien chivándole las respuestas?

Y bueno... De Pablo López sabemos que tiene talento y que llena conciertos... Pero lo que no sabíamos es si se ha hecho pis alguna vez antes de subir al escenario o quien le gustaba antes de ser famoso... ¿Será que nadie pregunta esas tonterías?

Pablo G Batista nos trae las mejores canciones grabadas en confinamiento. ¡Hay talento por doquier! Y lo de los Stay Homas es de otro mundo... Michael Bublé, Manu Chao, Silvia Pérez Cruz... ¡Flipa!

Los Beauty Brain están confinados, confitados y alegres. Los reyes de las novedades urbanas nos hablan de las novedades de Mueveloreina, que tienen cositas nuevas entre manos... ¡Grabadas en confinamiento, con videoclip y todo!

Los chicos de Mueveloreina han hecho casi de todo, han tocado casi todos los géneros... "Nuestras listas de Spotify son muy random" ¿Realmente tenían ganas de grabar en confinamiento o les ha costado ponerse? "Nosotros es que ya somos un poco ermitaños todo el año". ¡Son pura psicodelia!

¿Y qué hacen primero, base, melodías, letras...?, ¿tienen ganas de volver a salir? ¡Su tema 'Quiero Salir', una cumbia muy bien Rollera, parece que lo deja clarísimo!

👉 Puedes ver a Mueveloreina a partir del minuto 1:20:

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.

VUELVE A VER EL PROGRAMA COMPLETO