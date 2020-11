Stay Homas, Roi Méndez, Joaquín Reyes, Hurona Rolera y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (23/11/2020)

¡Tiene la espalda mejor que nadie! Hurona Rolera tiene una silla gamer y eso es calidad, confort y lo mejor en ergonomía. La joven es una enamorada de los tatuajes, fue tatuadora en su momento... ¡Y hoy nos habla de este mundo! "Yo voy de gamer pero de eso es a medias, sé más de tatuajes, llevo 26". ¿Cómo ha afectado el tema del virus a los estudios de tatos?, ¿se ha tatuado a sí misma? ¡Flipa!

No todo son tatuajes bonitos ni gente majísima... ¡Hay de todo! ¿Qué zona es más difícil?, ¿qué recomendarían a un cliente?, ¿qué no hay que hacer?

¡Los compañeros de piso que más han hecho por la pandemia! Recibimos a los Stay Homas en yu, los jóvenes que han amenizado muchas tardes de confinamiento con sus directos y sus temas grabados en la terraza de su piso.¡Hacían un nuevo tema casi cada día!

Viven los tres juntos y tocaban con las cosas que se encontraban en casa como instrumentos... ¡Un pelotazo! "Desde que empezamos no hemos parado, nosotros seguimos confinados, aunque nos dejan salir", explican. "Separados somos tres parguelas, pero juntos somos un gran parguela", nos cuentan los chicos, que han perdido el AVE esta mañana... ¡Venían cargados con sus famosos instrumentos! El cubo azul, el cubo que le sustituye, un teclado de hace 30 años, unas baquetas, un tamborín...

Los Stay Homas acaban de lanzar el vídeo de Let it Out, y la verdad es que después de la versión que les hizo el mismísimo Michael Bublé... ¡Pueden llegar donde quieran! ¿No se les hizo raro grabar el clip en vertical? ¡Todos sus directos fueron en vertical!

Además, los Stay Homas han puesto su granito de arena en la banda sonora de la película 'Mamá o Papá'... ¡Y en el making of aparece Alberto Casado! Lo cierto es que ya se admiraban mutuamente de antes... ¡Los pantomima son el pesismo y ellos el optimismo! "Estábamos enganchados a vuestros pesimismos", reconocen los chicos. ¡Qué bonito!

'Agua' es el nombre de su primer disco como grupo, así que tenemos que preguntarles... ¿Por qué lo han llamado así? "Agua es algo que se grita mucho en la música latina cuando algo mola, es un poco el 'ole' flamenco", explican.

Para terminar la entrevista Sergio Bezos entra al plató para hacerles a los Stay Homas unas preguntitas... ¡Va a hacer su propio casting! ¡Quiere un grupo de música propio! ¿Saben escupir fuego?, ¿a qué aspiran como músicos?

Como colofón final, les damos los instrumentos más raros que hemos encontrado (pollo incluido) y les pedimos que nos improvisen algo... ¡Con temática negacionista!

👉 Puedes ver a Stay Homas en el minuto 30:

Joaquín Reyes sabe que beber es de valientes. "He estado borracho los tres días del fin de semana", reconoce. "El viernes porque era viernes, el sábado porque tenía que ver una película independiente y el domingo por inercia", explica. ¡Claro que sí! ¡Un auténtico atleta de la bebida!

Joaquín Reyes nos trae hoy a la estrella del trap Annuel AA, que acaba de anunciar que se retira de la música. El cantante ha publicado un vídeo cantando un tema en el que explica el desengaño que se ha llevado con a industria musical. "Mi alma no perrea", lamenta.

"Puto dejo la puta música", dice el cantante, que sabe que hay que meter una palabrota en cada frase para que suene bien. ¿Y de dónde vienen el AA de su apellido? "Hay mucha rumorología por el AA. Pero es que yo estoy en el número 1, por eso soy el 1 también en las agendas".

El artista ha anunciado su retiro solo unas horas después de los Latin Grammy. Tenía 7 nominaciones y no ha ganado ninguna... ¿Está enfadado?, ¿ha tenido que ver en su decisión? La grabación del año se la ha llevado Alejandro Sanz... ¿Está enfadado con él?

Y con su lema... ¿Habrá algún cambio? "Mi lema es 'real hasta la muerte' y ahora sigo siendo real pero no tanto como antes, con la depre que tengo...", explica. "Ahora soy real pero no al 100%, solo al 60%, el primer paso es reconocerlo. El otro 40% es de chichinabo".

¿Porqué no le gustó el videoclip de Bad Bunny de 'Yo perreo sola'?, ¿porqué va vestido de mujer? "Se está riendo de nuestro movimiento urbano, lleva el color rosa de marica... Esto me da un asco impresionante. Yo de rosa nunca, soy un machote".

Los rumores apuntan a que su relación con Karol G pende de un hilo... ¿Lo han dejado? "La he perdido por casa, la dejé libre como a la Roomba y ahora no sé donde está".

"Me flipa el invierno". Roi Méndez viene vestido muy indie, muy alternativo, muy montañero... ¡Y se ha puesto a insultar a gente en Instagram! ¿Piensa en alguien en concreto o lo dice al aire? "Yo soy una persona muy falsa, me llaman el puñalitos", dice para tirarse el farol... "De OT me caen bastantes mal, no me gusta la gente que sale de ese formato", ironiza.

"No toco ducha, me hecho champú en seco y lo tengo más limpio que nunca", dice Roi, que además viene con gorro... "No es un sustituto de la higiene", le dice Ana Morgade. ¿Cuántos días se lava el pelo a la semana?

Además, Roi nos cuenta que se ha apuntado a baile pero que no puede ir porque le da "ansiedad". "Tienen la coreografía tan avanzada que ya no puedo, lo voy a dejar, no estoy al nivel de mis compañeros". A ver, le pedimos que nos haga una demostración... ¡Lleva el merengue en las venas! ¡Parece Bisbal! "Es mi referente".

Recuerda, 'yu, no te pierdas nada' de lunes a viernes de 15 a 16h en Europa FM.