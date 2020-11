“Me contagié”: Anuel AA y su retiro de la música después de los Latin Grammy

"NO QUIERO CANTAR MÁS"

“Verme de pie no significa que camino vivo, a veces me siento muerto pero yo sobrevivo, por eso es que en estos Grammys, yo me retiro”. Anuel AA dice adiós.

El puertorriqueño, uno de los máximos representantes de la música urbana latina, ha anunciado su retiro de la industria musical a través de una emotiva nueva versión y videoclip de su canción ‘Me contagié’.

Presentada a través de IGTV en Instagram, el artista confirma su retiro de la música tras los Premios Grammy Latinos. Se trata de una nueva versión del tema que compuso en 2016 y que se trata de una versión del hit de Eminem y Dido 'Stan'.

De hecho, se rumoreó que Eminem había denunciado a Anuel AA en su momento por no haberle pedido los derechos de autor, aunque nunca llegó a confirmarse esta información.

Entre sus seguidores, la noticia estaba más que asegurada. Desde hacía meses, Anuel AA llevaba subiendo a su cuenta de Instagram publicaciones con mensajes que daban a entender que no se encontraba cómodo en la industria. “Nos vemos en los Grammys y DESPUÉS…. NOSE…NO QUIERO CANTAR MÁS” anunciaba a través de su foto de perfil a sus fans ya a principios de noviembre.

El final de la letra de la nueva versión de ‘Me Contagié’ lo ha confirmado.

Entre sus principales motivos se encontraría el pasar tiempo con su hijo. “Mi hijo no quiere que cante quiere que yo este con el […]Por eso pienso en retirarme porque el más que sufre es el […]A veces saca los juguetes y me dice hola […] Digo te amo pero esta canción no va a escribirse sola”

Su estado de salud mental también habría influenciado su abandono. “En la fama nada es real, estoy tan lleno de odio, que se me olvido como llorar, hace dos años que ni duermo, Pa'l karma no hay cura y yo me siento enfermo”.

Unas palabras, que detonan cierto enfado con el mundo de la fama y que concuerdan con las declaraciones y críticas que el trapero pronunciaba a principios de noviembre sobre la industria musical al calificarla como “un circo repleto de payasos” en una publicación en redes sociales.

Por el momento, el puertorriqueño sigue sin pronunciarse tras los Latin Grammy. Parece que con la publicación de ‘Me contagié 2’ horas antes de la gala y su interpretación y última actuación de ‘El Manual’ en la misma pone punto final a su participación estelar en el mundo de la música.

El tiempo dirá si el trapero vuelve y sorprende con nuevos temas. Por el momento, sus grandes éxitos seguirán acompañando a sus millones de seguidores por todo el mundo.