Taburete visita yu, No te pierdas nada

Llega al parquecito la mismísima ciencia personificada, que se ha materializado como Quantum Fracture. Nuestro científico de referencia nos habla hoy, 22 del 02 de 2022, de los agujeros negros. ¿Cómo es posible que los veamos si son negros y están sobre un fondo negro? Atención porque no los vemos a ellos, los que vemos es "la mierda que gira a su alrededor en forma de luz".

Hacía tiempo que no venían por yu, No te pierdas nada, así que Willy Bárcenas y Antón Carreño todavía no conocían a Valeria Ros. Presentaciones de rigor y ya nos metemos en el fango musical. Roto y Elegante es el último single de Taburete, que presentan con un vídeo muy especial. "No queríamos actores ni artificio, sino mirar atrás de los seis años que llevamos como banda. Es un vídeo para los fans", reconoce Willy.

¡Una colaboradora que si tuviera una serie sobre su vida tendría más temporadas que Juego de Tronos! "Se llamaría Esa Soy Yo, muy folclórica", corrobora nuestra Lorena Castell, que viene a darnos unas claves maravillosas para ser cada día un poquito más felices.

Terminamos con Darío Eme Hache, un youtuber hecho a sí mismo con el que aprendemos a madurar en la sección más viejoven del programa.

