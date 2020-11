Toni Acosta, Malena Alterio, Victoria Martín, Andrea Compton, Arkano y más en 'yu, no te pierdas nada' (4/11/2020)

yu, no te pierdas nada / Vodafone yu

iLeoVlog sale a la calle para descubrir cómo ha cambiado la vida 'vodafone yu' a la gente de a pie, a la gente común, pequeños, mayores, jóvenes, adultos... ¡Les ha cambiado la vida! "Me emociono", dice un chaval.

¡Recibimos a Toni Acosta y Malena Alterio! Dos de las actrices más míticas de la televisión nos hablan de uno de sus últimos proyectos: la serie Señoras del Hampa, en la que sus protagonistas no dejan de meterse en líos. ¡Menudas son!

Antes de empezar la entrevista descubrimos que Toni Acosta es licenciada en derecho porque era su "plan B". ¿Tiene Malena también una carrera debajo de la manga?, ¿era buena estudiante? "Sabes lo que pasa, que miento fatal, y en casa me pillaban en todas", explica.

¡La segunda temporada de Señoras del Hampa acaba de estrenarse en Amazon! "La primera vez fue un accidente, matamos sin querer a una persona y luego todo se nos fue de las manos", nos cuentan sobre la trama, donde protagonizan a un grupo de amas de casa que se enfrentan a peligros que nunca se hubiesen imaginado.

"La parte blanca de la historia es que montamos una asociación donde defendemos a las mujeres, mujeres maltratadas... Y la parte negra es que vamos nosotras enmascaradas, con topa la torpeza que supone, a defender...", nos cuentan. "Es muy guay que unas amas de casa se conviertan en las justicieras de tu barrio", reconocen.

Y es que claro, toda la historia comienza con un accidente, y esto a Toni Acosta le ha hecho pensar qué sucedería si le ocurriera en la vida real. "Si esto nos pasara de verdad... ¿Tú de verdad irías a la policía a joderte la vida o intentas enterrar el cadáver?", se pregunta Toni Acosta. "Señoras del Hampa no es Instagram", sentencian.

Morgade quiere saber qué piensan Malena y Toni del techo de cristal de muchas mujeres que una vez cumplen 40 tienen más dificultades para encontrar trabajo. "La cosa está cambiando, estoy positiva en este sentido", dice Toni. "Se están haciendo cosas interesantes, contando cosas de mujeres", asegura Malena. Además... "Es mucho más interesante la vida de una mujer de 40 años que de 20", reconoce Malena.

Malena y Toni juegan a "la bola y las monedas", el juego de moda entre los youtubers y gamers. ¡Maya Pixelskaya las pone a prueba! ¡No jugaban a un videojuego desde el estreno del Tetris!

¡Se viene Maya Pixelskaya! La gamer por excelencia nos habla de Twitch y de las bondades de los streamers. Unos juegan con los pies, otros tienen síndrome de Touret...

A Victoria Martín le da mucha rabia que le digan que se está convirtiendo en una "feminazi" porque ella... ¡Ya lo es desde hace tiempo! Muchas veces lo que le dicen es que es una 'malfollada', un reduccionismo increíble y hasta paternalista... "Si tienen un pene de oro y dos diamantes, pues sí, así luego lo vendo y además se me quita esta cara de amargada".

El único hombre heterosexual que le cae bien es su abuelo, que siempre le decía que ha conseguido "ser igual de borracha" que él, que era "borrachín premium".

La humorista nos habla de la foto de Joe Jonas y Sophie Turner paseando a su hijo... ¡Con distancia! ¿Por qué lo lleva la niñera? Pero cuidado que no son los únicos padres peculiares... ¡Mariah Carey enseña a sus hijos a piropearla! ¿Será verdad eso de que vive congelada de enero a noviembre? ¡Solo aparece por Navidad!

¡Andrea Compton y Arkano llevan días planeando esta aparición en 'yu, no te pierdas nada'! Los jóvenes nos habla de Good 4You, un proyecto de la fundación Vodafone que busca crear una comunidad y un mundo más sostenible con ideas y talleres sostenibles. "He empezado a estudiar un master a distancia, estoy en los 26 años, último año de carnet joven", reconoce Arkano. ¡Tampoco Andrea Compton tiene 18 años! "Cuando eres joven tienes ganas de cambiar el mundo pero no sabes cómo hacerlo, aquí haces un proyecto y lo transformas en realidad", cuentan. ¡En la web está toda la info!

