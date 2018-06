Las redes sociales están que arden desde que salieron a la luz unas imágenes en las que se puede ver al rapero C Tangana y la actriz Berta Vázquez en actitud muy cariñosa durante el Primavera Sound . Por si fuera poco, la ex pareja del rapero, Rosalía , ha publicado en su Instagram lo que parece una clara reacción ante este 'affaire' tan inesperado.

El 'affaire' de Berta Vázquez y C Tangana en el Primavera Sound y el recadito de su ex pareja, Rosalía, al rapero

Berta Vázquez, C Tangana y Rosalía / europafm.com

Este fin de semana se ha celebrado en Barcelona el Primavera Sound y, además de música y grandes actuaciones en directo, el festival nos trae una pareja sorpresa: el rapero C Tangana y la actriz Berta Vázquez, que han sido vistos en actitud muy cariñosa.

Fueron los propios asistentes al festival los que pudieron ver al rapero y la actriz disfrutar juntos de la fiesta tras los conciertos y las imágenes de su encuentro han generado multitud de comentarios en las redes sociales. En las instantáneas se puede ver cómo la actriz de Vis a Vis acaricia el rostro del rapero e incluso se puede intuir un beso en los labios en otra de las imágenes.

Desde que hace un año y medio trascendiese la noticia de la ruptura de la actriz con el actor Mario Casas, no se había vuelto a saber nada de la vida personal de Berta Vázquez. Por su parte, C Tangana mantuvo hasta hace unos meses una relación con la cantaora Rosalía, que despunta en el panorama musical estos días con el estreno de su nuevo single 'Malamente'.

La reacción de Rosalía

En cuanto las imágenes de este 'presunto affair' (ya que ninguno de los protagonistas lo confirma ni desmiente) se hicieron virales, Rosalía publicaba un 'storie' en su Instagram que muchos interpretaron como una indirecta para su ex, C Tangana. En la imagen se podía leer "cuándo tu ex se está hundiendo" acompañado de unas significativas ilustraciones.