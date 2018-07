Father John Misty, The National y el concierto sorpresa de Los Planetas destacan el segundo día de Primavera Sound

Father John Misty salía al escenario con su traje negro y gafas de sol, con las últimas luces del día como telón de fondo para presentar su último álbum ‘God’s Favorite Customer’.

Acompañado de sus músicos habituales y de una banda de cuerdas y vientos, no faltaron grandes temas como ‘Pure Comedy’, ‘The ideal husband’, ‘Chateau Lobby #4’ o ‘I love you, honeybear’; despachados con una maestría y una chulería tan bien controlada que convierten a Josh Tillman en todo un clásico actual.

Al terminar el concierto de Father John Misty se encendían las luces del escenario de enfrente para dar la bienvenida a The National. Continuando con una noche marcada por el rock, los de Ohio nos presentaban en directo su último trabajo ‘Sleep With The Beast’.

Matt Berninger se paseaba por el escenario con su sobria elegancia mientras interactuaba con el público, que cantó entregadísimo todo el set list en el que destacaron las coreadas ‘I Need My Girl’, ‘Day I Die’ o ‘Graceless’.

Y del rock pasamos al R&B. Jorja Smith se ha convertido en una joven promesa del género y no es para menos. Sin pantallas ni ninguna escenografía más allá de un cartel con su nombre, la británica enamoró a cientos de personas que iban llegando al escenario Bacardi Live hasta convertirse sorprendentemente en un concierto de lo más multitudinario.

Smith hizo un repaso por los temas de su mixtape ‘Project 11’, como ‘Something In The Way’ y de los temas que ha ido lanzando posteriormente, como ‘Where Did I Go?’ o ‘Blue Lights’. Tampoco faltaron las versiones, como su preciosa cover de ‘No Scrubs’ de TLC o ‘Lost’ de Frank Ocean. Y como no podía ser de otra manera el remix de ‘On My Mind’ cerró su actuación haciéndonos bailar a todos los que fuimos a verla.

Tras la cancelación de Migos como uno de los cabeza de cartel de la noche, Los Planetas los sustituyeron apareciendo en uno de los escenarios principales donde no estuvieron solos. Amigos como Yung Beef o La Bienquerida, que había actuado esa misma tarde; acompañaron a los granadinos en lo que fue una de las grandes sorpresas de la noche.

Haim, que fue uno de los grandes Unexpected del año pasado, regresaban a Primavera Sound por la puerta grande actuando en el escenario Mango con un concierto más que aceptable para seguir disfrutando de una noche marcada por el rock.

Aunque por otro lado, en los últimos años están haciendo una fuerte apuesta por el rap, el hip hop y sonidos urbanos. Por este motivo no podía faltar Tyler, The Creator, una de las insignias del género que no decepcionó ofreciendo un espectáculo en el que él mismo se bastaba para llenar el enorme escenario Seat.

Tras el rapero, se encaminaba el final de la noche y Confidence Man era la opción perfecta para continuar bailando. El dúo aparecía con un outfit tan divertido como su repertorio, con hombreras y sujetadores de luces. Una sesión perfecta para dar paso a The Black Madonna, en el mismo escenario Ray Ban.

Poco que decir sobre esta gran DJ a estas alturas, que sabe adelantarse al público a la perfección moviéndose entre la música disco y el house; manteniendo la fiesta en el punto álgido constantemente, motivo por el que suele ser escogida para los cierres de clubs y festivales.