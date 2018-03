Jennifer Lawrence confiesa la razón por la que no mantiene relaciones sexuales desde hace tiempo

Tras protagonizar uno de los momentos más divertidos de la gala de los Oscar 2018, Jennifer Lawrence ha hablado de su vida privada.

La actriz ha confesado a The Sun que desde hace un tiempo no mantiene relaciones sexuales porque "le tengo fobia a los gérmenes". Sus palabras han sorprendido a muchos de sus seguidores.

Por otra parte, Lawrence ha explicado que "siempre hablo como si me gustasen los penes, pero la verdad es que pienso que no, cuando recuerdo la vida sexual que he mantenido relaciones con mis novios". Y es que la actriz cuida de su salud y declara que siempre que ha tenido un novio serio les ha pedido un examen para "demostrarme que no tienen ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es muy peligroso".

Asimismo, Jennifer Lawrence asegura que lleva tiempo soltera y sin mantener relaciones sexuales. "Me gustaría tener una relación, no es fácil estar sola. Y no es fácil para una mujer como yo", ha confesado.