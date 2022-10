El 73% de los españoles dice tener muy claro lo que busca en el amor y no es lo que te imaginas

Te interesa

Bumble es una plataforma que permite a las personas conectarse. Sin embargo, no hablamos de una aplicación de citas al uso. Y es que, en un momento de cambio sociocultural, cabe entender lo que piensan las personas solteras en España.

Para ello, y centrándose particularmente en las mujeres, Bumble ha elaborado su primer estudio en nuestro país: ‘Lo que las mujeres (no) queremos’, realizado a través de IPSOS DIGITAL. ¿Qué opinan ellas sobre las relaciones, el romanticismo, los mitos de las citas y los tabúes? Lo descubrimos.

Las citas y las relaciones de pareja en la actualidad

En los últimos tres años se han ido produciendo cambios en la forma de pensar sobre las citas y lo que buscamos en una relación y pareja. La investigación muestra que casi 3 de cada 4 españoles (73%) tienen una idea muy clara de lo que buscan, especialmente entre los millennials (79%). Este comportamiento coincide con la tendencia de "transparencia” en las relaciones, identificada por Bumble, ya que más de la mitad de las personas que utilizan la aplicación a nivel global dicen que ahora son más directos con sus parejas sobre lo que quieren.

No obstante, hay una diferencia entre los que tenían citas mucho antes de la pandemia y los que han empezado más recientemente, ya que más de 1 de cada 4 (28%) de la Generación Z dice estar explorando en este momento otras alternativas para conocer gente, rechazando el enfoque tradicional de las citas.

Qué priorizan los españoles en una pareja

Por encima de todo, los hombres y las mujeres valoran y dan importancia a los mismos tres aspectos: el sentido del humor (73%), la atracción sexual (63%) y los valores compartidos (60%).

El estudio muestra que las mujeres valoran más los aspectos emocionales, como la educación, la inteligencia y la igualdad en la pareja. Por su parte, los hombres españoles valoran más el físico y el estilo de vida de la otra persona.

Curiosamente, en un mundo post-pandémico, tanto los hombres como las mujeres califican el éxito en la trayectoria laboral como la prioridad menos importante (10%), lo que habla de un rechazo a la importancia del estatus laboral.

Motivos para romper una relación

Los motivos para romper una relación también han cambiado, en concreto, para las mujeres. Sin duda, la principal razón por la que las españolas terminan una relación es la falta de respeto (83%) o el egoísmo (65%).

El estudio también muestra que la igualdad de género y las creencias políticas, son dos factores que los españoles tienen muy en cuenta en una relación. Por ejemplo, solo 1 de cada 8 (16%) afirma que compartir las creencias políticas es una prioridad clave, mientras que 1 de cada 5 (22%) mujeres ha roto con alguien por no estar de acuerdo con sus creencias políticas.

Entre las mujeres españolas, también existe una clara expectativa de que su pareja defienda la igualdad de género en la relación, pero el estudio muestra que esto no siempre sucede, ya que casi 1 de cada 2 (47%) mujeres ha terminado una relación por este motivo.

Las mujeres españolas están tomando la iniciativa

Tal como apunta la responsable de marketing de Bumble en España, Alba Durán, “las reglas de las citas están cambiando día tras día y lo vemos tanto en la forma en que las personas abordan las relaciones, como en la forma de conocerse”.

“Hoy en día, casi la mitad de los millennials españoles utilizan aplicaciones de citas como Bumble. Por eso estamos trabajando para empoderar a las mujeres y a animarlas a que sean ellas las que establezcan sus reglas y tomen sus propias decisiones. Los resultados de este estudio nos parecen muy positivos, ya que muestran que las mujeres españolas están tomando la iniciativa para establecer un nuevo tipo de romanticismo moderno para sus vidas”, añade Alba Durán.

Además, para esta ocasión, Bumble ha contado con Raquel Mascaraque, especialista en psicología emocional, para aportar su perspectiva a los datos extraídos. En este sentido, afirma que "es muy interesante cómo las mujeres, a las que contextualmente se nos ha enfrentado haciéndonos creer que debemos competir entre nosotras, hemos dado el primer paso en romper esa creencia, y esto se ha visto reflejado también en nuestra manera de vincularnos".

Encuentro de Bumble: “Lo que las mujeres (no) queremos” // Bumble

La importancia del romanticismo moderno

Estamos ante una sociedad influenciada por el tipo de relaciones que se muestran en las redes sociales y el romanticismo de las películas de Hollywood, lo que ha creado un pensamiento idílico sobre las mismas. Aun así, casi 3 de cada 4 (76%) españoles piensan que el romanticismo es una parte crucial de la relación y el 72% considera bastante importante que su pareja sea romántica. Contrariamente, la inmensa mayoría (66%) afirma que los clichés románticos tradicionales se han quedado anticuados y necesitan ser actualizados urgentemente.

Mientras tanto, la mayoría de los españoles (75%) cree que estamos ante un romanticismo moderno totalmente alejado de los estereotipos. Además, se ha apreciado un cambio en el comportamiento de las mujeres, ya que más de la mitad (54%) está de acuerdo en que es anticuado pensar que sólo los hombres deben dar el primer paso, pagar la primera cita (56%) o hablar después de una cita (50%).

De hecho, el 68% de los millennials españoles afirman que lo que entienden por “romántico” es completamente diferente a lo que piensa la generación de sus padres.

Tanto hombres como mujeres valoramos más que se nos escuche y valide emocionalmente a que se nos abra la puerta o se nos sostenga el abrigo

Para Raquel Mascaraque, “los valores acerca del romanticismo se están viendo reemplazados”: “En una época post pandemia la salud mental está cada vez tomando más relevancia. Tanto hombres como mujeres valoramos más que se nos escuche y valide emocionalmente a que se nos abra la puerta o se nos sostenga el abrigo.”

Lamentablemente, aún siguen existiendo presiones sociales en las citas, y muchas personas no logran mostrarse tal y como son realmente en las citas por los estereotipos presentes en la sociedad. A pesar de los avances sociales, 1 de cada 3 (37%) de las mujeres españolas sigue sintiendo la presión de hacerse la dura para no parecer pesada. Curiosamente, esto también ocurre entre los hombres españoles (38%) y casi 1 de cada 4 hombres (24%) prefiere que sean las mujeres las que den el primer paso.

Cada vez sentimos menos la necesidad de ser “la tía enrollada que no raya” para ser mujeres que dan el primer paso en escucharnos primero a nosotras mismas

“El contexto socio-cultural es fundamental en la manera que tenemos de relacionarnos. Frases como “eso no lo haría una señorita” se ven cada vez más eclipsadas por mujeres que hablamos sin tapujos sobre lo que nos gusta, pero sobre todo, sobre lo que no nos gusta. Cada vez sentimos menos la necesidad de ser "la tía enrollada que no raya" para ser "mujeres que dan el primer paso en escucharnos primero a nosotras mismas", afirma la experta.

El sexo, ¿Sigue siendo tabú?

Tanto para hombres como mujeres, en las citas, el sexo sigue siendo uno de los temas más difíciles, ya que existen muchas ”normas” establecidas sobre lo que se debe hacer y lo que no. Pero, estos pensamientos están cambiando, puesto que más de 2 de cada 3 (69%) españoles afirman que el sexo ya no es un tema tabú, incluso al principio, cuando se está conociendo a alguien. De hecho, más de la mitad de los encuestados (56%) sacan el tema del sexo de forma natural en una cita.

La investigación también muestra que 1 de cada 2 (50%) de las mujeres está de acuerdo en que la regla de que "nunca se debe tener sexo en la primera cita" está ya obsoleta.

“Cada vez hay más referentes que hablan del sexo con la naturalidad que se merece, dándole voz a los pensamientos de muchas personas que vivían encadenadas bajo roles anticuados y preestablecidos culturalmente y están aprendiendo a soltar nudos”, concluye Mascaraque, especializada en psicología emocional.

La app de Bumble // Bumble

A pesar de ello, sigue existiendo una gran presión social, ya que sólo 1 de cada 3 (37%) mujeres españolas afirma que se siente capaz de hablar abiertamente de sus necesidades y preferencias sexuales.

Tanto en hombres como en mujeres, 4 de cada 10 (40%) dicen que no les gusta hablar de su experiencia sexual por miedo a ser juzgados, siendo incluso más alto entre la Generación Z (44%). Curiosamente, 1 de cada 3 (33%) hombres afirma que le preocupa que su pareja tenga más experiencia que ellos, un aspecto que a las mujeres les preocupa menos.

Bumble, pionera de muchos servicios

Bumble ha sido una de las aplicaciones pioneras en introducir la verificación de fotos, en lanzar el servicio de videochat dentro de la aplicación (antes de la pandemia), en utilizar la inteligencia artificial para https://bumble.com/en/the-buzz/bumble-body-shaming-ban|||prohibir el lenguaje 'body shaming'.

La popular aplicación permite a millones de personas establecer conexiones significativas en todo el mundo. Eso sí, hay que tener claro que, sin importar el tipo de relación, las mujeres siempre dan el primer paso en Bumble.