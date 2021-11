KEEP WALKING TOGETHER, CON JOHNNIE WALKER

Dani Martín ofrece un concierto sorpresa en Madrid, de la mano de Johnnie Walker

El artista madrileño se presentó por sorpresa ante un reducido número de asistentes que se encontraban en Café Comercial, y ante las que cantó algunas de las canciones de su nuevo disco 'No, no vuelve'. Lo hizo en el marco de Keep Walking Together de Johnnie Walker, un proyecto que apoya al sector de la música en directo de la que el cantante es embajador.