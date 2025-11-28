Celebra diciembre con Veintiuno en los showcases exclusivos de Europa FM en Castellón y Palencia

Celebra diciembre con Veintiuno en los showcases exclusivos de Europa FM | Europa FM

En Europa FM queremos despedir 2025 con música y Veintiuno se ha apuntado a nuestro plan.

Después del concierto del martes 2 de diciembre en Ribaforada (Navarra), el último del años, los de Toledo viajan a Castellón y Palencia para reunirse con nuestros oyentes en dos showcases exclusivos.

La primera parada será el jueves 11 de noviembre en la localidad valenciana y una semana más tarde se celebrará la segunda cita en la capital palentina. Dos planes que no querrás perderte y para los que ya ha empezado el reparto de invitaciones. ¡Toma nota!

Todo sobre el showcase de Veintiuno en Castellón

📆 Día: jueves, 11 de noviembre

⌚ Hora: 20:00 horas

📌 La Bohemia Culture Club | Carrer Ciscar, 14 (Castellón)

El reparto de invitaciones para ver a Veintiuno en Castellón ya ha empezado. Desde el lunes 24 de noviembre puedes acercarte a por ellas. ¡Apunta!

📍 Skoda Quadis Marzá | Avinguda Castell Vell, 75 - Castellón

| Avinguda Castell Vell, 75 - Castellón 🕦 De lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas

Todo sobre el showcase de Veintiuno en Palencia

📅 Día: jueves, 18 de diciembre

🕘 Hora: 20:30 horas

📌 Lugar: Teatro Ortega - Calle Colón, 2 (Palencia)

Para ver a Veintiuno en el Teatro Ortega de Palencia debes acercarte a la tienda SUEÑO EQUIPOS DE DESCANSO. Las invitaciones empezaron a repartirse el jueves 27 de noviembre.

📍 SUEÑO EQUIPOS DE DESCANSO en la calle Colón, 13 - Palencia

en la calle Colón, 13 - Palencia 🕦 De lunes a viernes, de 10:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas

🕦Sábados, de 10:30 a 14:00 horas

¡No tardes mucho! ¡Las invitaciones vuelan!