Consigue invitaciones para el showcase exclusivo de Mafalda Cardenal en Valladolid con Europa FM

El jueves 30 de octubre tienes una cita con Mafalda Cardenal. La cantante alicantina se une al ciclo UVa Sound LIVE de la Universidad de Valladolid con un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM.

La intérprete de No estábamos juntos se dará cita con sus seguidores en el Paraninfo de la Facultad de Derecho a las 19:30 horas. El plan perfecto para disfrutar de un jueves universitario diferente.

Consigue invitaciones para el showcase de Mafalda Cardenal en Valladolid

La cita sirve como calentamiento para la gira de salas que Mafalda Cardenal arranca el 6 de febrero en Sevilla y que pasará también por Valladolid.

Bajo el título mis notas de voz, la cantante, que viene de actuar con con Alejandro Sanz en Ciudad de México, llevará las canciones de su álbum debut a 25 ciudades españolas entre los meses de febrero y abril. Antes se reunirá con sus fans de Europa FM en este evento exclusivo para el que puedes conseguir invitaciones desde este lunes 20 de octubre. ¡Apunta dónde recogerlas!

Lugar: Centro Buendía

Dirección: C/ Juan Mambrilla 14. Valladolid. 2ª planta

Horario: de 10:00 a 14:00 horas

Todo sobre el showcase de Mafalda Cardenal

El showcase de Mafalda Cardenal con Europa FM se enmarca dentro del UVa SOund LIVE, un ciclo de conciertos con propuestas de diferentes estilos con el propósito de dinamizar la vida cultural de la ciudad. Apunta aquí los detalles de la cita y disfruta de su música en directo.

📆 Día: jueves, 30 de octubre

⏰Hora: 19:30 horas

📍Lugar: Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid