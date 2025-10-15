Apúntate al showcase exclusivo de Nil Moliner con Europa FM el jueves 30 de octubre en Valencia

Apúntate al showcase exclusivo de Nil Moliner en Valencia con Europa FM | Europa FM

¡Seguimos sumando planes musicales a la agenda de otoño!

Nil Moliner te invita a vivir la música en directo el jueves 30 de octubre en Valencia en un showcase exclusivo organizado de la mano de Europa FM.

El artista catalán, que el jueves 16 de octubre estará en Palma, aterriza en la ciudad del Turia para presentar algunos de los temas de su próximo disco, como la radiada Tu cuerpo en braille o la recién estrenada Ha pasado algo, y hacer vibrar al público con sus grandes himnos. La cita será a las 21:30 horas en el Palau Alameda, en Carrer de Muñoz Seca, 2.

📅 Día: jueves, 30 de octubre

⌚ Hora: 21:30 horas

📍Lugar: Palau Alameda

Consigue invitaciones para el showcase de Nil Moliner

¿Quieres unirte a la cita? Apunta dónde conseguir invitaciones porque el reparto ya está en marcha.

Acércate a cualquiera de las ocho Tiendas Milar de la ciudad de Valencia y hazte con la tuya. El horario de atención al público es de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Milar Gran Vía | Gran Vía Fernando el Católico, 3

Milar Soler Electrodomésticos | Amado Granell Mesado, 1

Milar Patraix | Av. Gaspar Aguilar, 16

Milar Ramón Llosá | Av. Blasco Ibáñez, 31

Milar Muñoz | Carrer de Enrique Navarro, 28

Milar Antonio Sánchez | Av. de Burjassot, 234 Benicalap

Milar Rafa Molins | Calle de Pere De València, 17

Milar Camps | Carrer de la Barraca, 115

¡No te despistes! Las invitaciones vuelan y estamos convencidos de que Nil Moliner nos hará disfrutar de un jueves inolvidable.