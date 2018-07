Europa FM te lleva al concierto de Portugal. The Man en Estocolmo, ¡con quien tú quieras!

Pese a no ser una banda que esté comenzando, su último trabajo Woodstock ha convertido a Portugal. The Man en todo un fenómeno que agota entradas en Estados Unidos, Suecia o El Reino Unido gracias a su éxito global Feel It Still y que ha continuado con su siguiente single 'Keep On'.

Una mezcla de pop, rock, electrónica y psicodelía forman la esencia del sonido de esta banda de Oregón. Los agudos de su vocalista John Gourley nos transportan al rock setentero caracterísitico de las bandas de Woodstock, de ahí el nombre de su último álbum.

Actualmente Portugal. The Man se encuentra en plena gira europea, tocando por diferentes ciudades de Suiza, Austria, Alemania o Reino Unido, donde están colgando el cartel de sold out.

Pero tenemos una sorpresa para ti, porque como bien sabes #ElVeranoNaranjaEuropaFM está cargadito de regalos. ¡Y queremos llevarte a ver a Portugal. The Man a Estocolmo, en la sala Debasen Slussen, con la persona que tú elijas!

CONCURSO CERRADO

GANADOR: José Miguel Sánchez (Benalmadena)