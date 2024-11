Últimas entradas a la venta para el concierto de Manuel Carrasco en el Metropolitano de Madrid

A Manuel Carrasco no hay nada que se le resista... Ni recinto español donde no agote las entradas en tiempo récord.

Así pasó cuando se anunció su concierto solidario en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid, donde este 16 de noviembre actuará bajo el marco solidario Play and Music For Help.

Los tickets para ver al de Isla Cristina (Huelva) se agotaron en pocas horas, pero en Europa FM queremos darte una nueva oportunidad para que no te quedes sin disfrutar del espectacular directo de Carrasco. Un despliegue sorprendente, con un sonido impecable y una puesta en escena a la altura de uno de los artistas nacionales más importantes.

Debido a una reestructuración en el aforo del Metropolitano, este miércoles 13 de noviembre a partir de las 12:00h dela mañana se liberará el último cupo de entradas, en exclusiva para los seguidores Europa FM. ¿Quieres una? ¡Tendrás que correr! ¡Solo los más rápidos se las llevan!

Compra las últimas entradas para ver a Manuel Carrasco en Madrid

Este miércoles 13 de noviembre a las 12:00h de la mañana añadiremos en esta misma noticia el link para acceder a la compra exclusiva de las últimas entradas de Manuel Carrasco. ¡Muy atento!

Datos del concierto de Manuel Carrasco en el Metropolitano