Los 'lala' (La La Love You y Lalachus) juegan en la fiesta de Europa FM a adivinar canciones de 1996

¡Vaya fiestón dimos en Europa FM por nuestros 30 años!

Eva Soriano y Nacho García condujeron una gala en el Teatro Príncipe Pío de Madrid rodeados de grandes artistas y nuestros queridos oyentes. Una gala donde la música en directo de la mano de Amaral, Arde Bogotá, Pablo López, La La Love You y Nil Moliner fue la verdadera protagonista, pero donde también hubo momentazos de lo más cómicos.

Y es que los presentadores de Cuerpos especiales quieren mucho a La La Love You, pero tienen una 'lala' favorita, Lalachus, la tercera conductora del anti-morning show de Europa FM. La cómica apareció por sorpresa sobre el escenario de la fiesta para batirse en duelo con la banda y decidir así quién es 'el mejor Lala'.

Pero Lalachus no estuvo sola contra Roberto Amor, Mía Berlín, David Merino y Jorge Retamosa: a la humorista la acompañaron Diego Arroyo de Veintiuno, Juanjo Bona y Paula Koops para hacer frente al grupo de pop.

Y qué mejor juego al que enfrentarse que con temas que se estrenaron en 1996, año en el que nació Europa FM.

David Merino adivinó So Payaso de Extremoduro, mientras que Lalachus acertó Lo echamos a suertes de Ella baila sola. Pero finalmente La la Love You se hizo con el título de 'La mejor Lala' al adivinar Quit Playing Games de Backstreet Boys.