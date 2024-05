Así es Angelina Mango, la primera mujer que representa a Italia en Eurovisión en 10 años

La música corre por las venas de Angelina Mango, la cantante de 23 años que representa a Italia en Eurovisión 2024 con la canción La Noia.

La joven, nacida en 2001 en la localidad de Maratea (al sur de Nápoles), es hija del cantautor Giuseppe Mango y de la cantante Laura Valente, vocalista del mítico grupo Matia Bazar; y hermana del batería Filippo Mango, junto al que inició su carrera musical siendo una niña y a quien debe parte de su éxito. Él fue quien la inscribió en los castings del talent showAmici di Maria de Filippi, del Canal 5, en el que quedó en segunda posición y que le sirvió de trampolín para convertirse en la gran revelación de la música italiana durante 2023.

La primera representante de Italia en 10 años

Su éxito en el concurso, emitido entre 2022 y 2023, le abrió las puertas profesionales y en 2023 lanzó el EP Voglia di vivere, que alcanzó el número 2 de ventas y el tema que le da título se alzó como una de las canciones del año en su país.

Su lanzamiento fue el 18 de mayo de 2023, justo un año antes de su participación en Eurovisión 2024. Angelina llega al Malmö Arena, donde se celebra la 68ª edición del certamen europeo, como la primera mujer que representa a Italia en Eurovisión en 10 años.

"Para mí es un honor, porque soy una mujer joven y mi equipo es un equipo de mujeres", decía la cantante al alzarse con la victoria que además tiene un significado especial a nivel familiar. Sus padres intentaron en distintas ocasiones representar a su país en el certamen pero nunca lo consiguieron.

Una canción autobiográfica y una colaboración con Álvaro de Luna

Angelina sí lo ha hecho y lo ha conseguido por méritos propios ya que el pasado febrero ganó el León de Oro en el Festival de San Remo con la canción La Noia, que fusiona pop y cumbia y que invita a burlarse del aburrimiento a través del ritmo y el baile.

"Esta canción es autobiográfica", contó la cantante sobre este tema compuesto en colaboración con Durdust y Madame. "Habla de mi vida y mis experiencias de un modo irónico. Quería transmitir un mensaje en el que la idea central fuera que podemos bailar con nuestra 'corona de espinas' sobre la cabeza", apuntó la intérprete que defiende que "las cosas malas que nos han pasado en la vida" son parte del camino hacia la felicidad, el orgullo y la autenticidad.

Su canción tiene un estrecho vínculo con España, pues la cantante lanzó el viernes 3 de mayo una nueva versión combinando italiano y español junto al sevillano Álvaro de Luna, al que le une una estrecha relación (y se rumorea que algo más) sobre la que no se ha manifestado ninguno de los dos.

En Malmö presenta una versión íntegramente en italiano, sin frases en español ni tampoco en inglés. "No quería modificar mi canción para Eurovisión porque creo que la música es un lenguaje universal", contó sobre su decisión de no universalizar la letra del tema. "Al comprobar que mis mensajes se comprendían incluso en italiano, tomé la decisión de no cambiarla".

La muerte de su padre y el grupo con su hermano

Diez años antes de iniciar esta andadura eurovisiva, Angelina Mango perdió a su padre en trágicas circunstancias. Su padre, Giuseppe Mango, sufrió un infarto cuando estaba actuando en Policoro, capital de la provincia de Matera, y tuvo que interrumpir abruptamente su espectáculo, en las notas finales de su canción Oro: "Lo siento, no me siento bien". Cuando llegó al hospital no ya no tenía constantes vitales.

Tras su fallecimiento en diciembre de 2014, la cantante se trasladó con su familia a Milán y allí, además de continuar sus estudios, formó su primer grupo junto con su hermano Filippo, que ejerce de batería. Fue el inicio de una carrera que no ha hecho más que empezar.