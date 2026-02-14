¿Quiénes forman el jurado profesional del Benidorm Fest 2026? Los responsables del 'voto experto'

El Benidorm Fest celebra su gran final este 14 de febrero. En ella se escogerá al ganador o ganadora de la quinta edición, que se encuentra ya entre los 12 finalistas.

Esta vez el festival alicantino no elegirá al representante de España en Eurovisión, pero lo que sí hará será entregar un premio de 150.000 euros (100.000 euros para el intérprete y 50.000 para el autor). Pero, además, se repartirán otros dos premios, que permitirán a los candidatos grabar en estudio.

Y todo ello lo decidirá el público y el jurado experto, formado por profesionales de la industria musical que valorará a los participantes y sus respectivas actuaciones.

Los miembros del jurado del Benidorm Fest

Desde una sala apartada del escenario y el público, el jurado ve y valora las actuaciones sin la presión de los presentes:

Alicia García

Se trata de una directiva de la industria música que ha pasado por discografías como Universal Music, Warner Music y Sony Music. Además, es miembro de la Academia de la Música en España y ejerce como docente en masters especializados en Industria Musical. Además, es Directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group.

Dani Ruiz

Este productor y compositor cuenta con más de 25 años de trayectoria, destacando la música pop en su currículo. Ha compuesto y producido para artistas de la talla de Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Ana Mena, Vanesa Martín, Malú, Chanel, Daviles de Novelda, Pastora Soler y Antoñito Molina.

Sonia Durán

Es gerente de la Unión Fonográfica Independiente, pero comenzó como cantante e pequeña, especializándose en Música Moderna y Jazz. Su formación musical la ha compaginado con la de comunicación y estado detrás de proyectos musicales de distinta índole.

Melanie Parejo

Directora de Música en Spotify, se encarga de relaciones internacionales, a la par que ha impulsado proyectos musicales como el programa RADAR de talento emergente o Galas Benéficas.

Ignacio Meyer

Es el presidente de Univisión Group en Televisa Univisión y actualmente supervisa los contenidos y las operaciones en Estados Unidos. En sus más de 20 años de carrera ha conseguido reconocimientos importantes en el mundo de la música, como aparecer en la lista Latin Power Players de Billboard.

Javier Llano

Este periodista es miembro de la Academia de la Música en España y cuenta con más de 25 años de carrera, habiendo pasado por radios nacionales y recibiendo galardones por su labor.

Almudena Heredero

Lleva más de 20 años enfocada en el sector musical y actualmente es presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM). También forma parte de la Comisión Ejecutiva en la Junta Directiva de la Academia de la Música de España y es vocal de igualdad del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura. Por ello, está muy ligada a multitud de eventos de música y entretenimiento de nuestro país.

Roberto Santamaría

Es el director de Radio Nacional de España, pero desde hace años ha formado parte del ente público en distintos puestos, como el de presentador de programas musicales como Cinco pistas y Vida del artista.

Así funciona el voto del jurado en la final del Benidorm Fest

El jurado tiene el 50% del peso de la puntuación del Benidorm Fest. En la gran final del certamen cada uno de los miembros asignará sus puntos de forma individual: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y el ranking final del jurado será la suma de todas las valoraciones.