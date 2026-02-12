Quiénes son los presentadores de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

La quinta edición del Benidorm Fest ha dado comienzo y lo ha hecho con muchos cambios. Este año el ganador no representará a España en Eurovisión pero se llevará un importante premio en metálico. Además, otros dos participantes se alzarán con un premio y a la hora de votar el jurado demoscópico vuelve para determinar un 50% del voto del público.

Los presentadores también cambian en esta ocasión, en la que la organización ha incorporado tres nuevos rostros y ha mantenido a la ya veterana Inés Hernand, encargada en las semifinales de hablar con los participantes en la Green Room.

En las nuevas incorporaciones están Jesús Vázquez y Javier Ambrossi, que ejercen de presentadores de las galas, y Lalachús, la presentadora de los viernes de Cuerpos especiales que se suma a la final del sábado 14 de febrero aunque todavía se desconoce su papel.

Lo que es seguro es que la cómica insuflará buen rollo a la gala y probablemente también ritmos sandungueros, ya se sabe que si algo le gusta a Lala es lanzarse a la pista.

Jesús Vázquez

Jesús Vázquez se encarga con Javier Ambrossi de conducir las galas. El gallego de 60 años, veterano de elenco de presentadores, se enfrenta a este reto tras años de experiencia en formatos televisivos, y sobre todo en programas musicales. Entre otros, destaca su papel al frente de Operación Triunfo en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, ediciones en las que participaron Edurne y Pablo López.

Además, ha presentado programas como La Voz,La Voz Kids y, siendo muy joven, el programa de música La quinta marcha con Penélope Cruz.

Inés Hernand

Inés Hernand es la experta del Benidorm Fest y también del backstage, donde recibe a los participantes después de sus actuaciones.

Para la cómica esta es su cuarta vez al frente de este formato —participó en 2022, 2023 y 2025— en el que se mueve como pez en el agua y donde se ha hecho famosa por sus bromas. Eso por no hablar de sus reivindicaciones, que en el caso del festival alicantino y de Eurovisión han estado siempre muy vinculadas a la participación de Israel. "Está siendo una masacre y un genocidio", decía a las puertas del Benidorm Fest 2025.

Javier Ambrossi

"Nunca le he dicho que no a ningún reto": Javier Ambrossi abre las puertas a convertirse en máscara | antena3.com

Javier Ambrossi, el rostro más inesperado de esta edición, se encarga de presentar las galas junto a Jesús Vázquez.

Más vinculado a producciones audiovisuales como productor y director, al madrileño de 41 años no le falta experiencia como presentador ni en formatos musicales. En 2024 fue conductor de la gala de los Premios Goya junto a Ana Belén y su ya expareja Javier Calvo. Además, es investigador habitual en Mask Singer y, en el terreno de los talents, es jurado de Drag Race España.

Junto a Calvo ha dirigido la serie Paquita Salas, con números musicales, y la obra de teatro musical y la película La Llamada. Además es productor de Venenoy la serie musical Mariliendre.

Lalachús se une en la final

La presentadora de los viernes de Cuerpos especiales se apunta a la final. Lalachús se suma a los otros tres presentadores tras ser conductora de la última edición de los Premios Ídolo y ponerse al frente de las Campanadas de 2025. La compañera de Nacho García en el morning de Europa FM es gran fan de este formato y llegó a bromear a principios de 2025 con la posibilidad de participar en el festival.