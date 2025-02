La escaleta de la final de Sanremo 2025: orden y horario de las actuaciones

Sanremo es un certamen musical de gran prestigio en Italia que cada año consigue datos de audiencia arrolladores. Desde 2015, el ganador está invitado a representar al país en Eurovisión, aunque puede denegar la oferta. Con 75 años de historia, el Festival de la Canción de San Remo se ha convertido en toda una institución en el país europeo, y este año hay 29 artistas compitiendo.

El festival organiza cinco galas retransmitidas por televisión. En la Seconda Serata con 15 artistas, los mejor posicionados en la clasificación fueron Simone Cristicchi, Giorgia, Fedez, Achille Lauro y Lucio Corsi. Mientras, en la Terza Serata con los 14 restantes, fueron Olly, Brunori Sas, Coma Cose, Irama y Francesco Gabbani. El viernes 14 de febrero, en la gala de covers, Giorgia lideró la clasificación seguida de Lucio Cordi, Fedez y Olly.

Aunque estos resultados juegan un papel fundamental en la final de este sábado 15 de febrero, no se conocerá al ganador hasta el término de la Superfinal con los cinco artistas más votados en la clasificación general. ¿Y qué nombres suenan con más fuerza para alzarse vencedores? Según las casas de apuestas, las mayores posibilidades recaen en Giorgia, Olly, Simone Cristicchi, Fedez y Achille Lauro.

La escaleta de la final de Sanremo 2025 con el orden de actuaciones

Sanremo 2025 ha compartido durante la tarde previa a la final la escaleta con el horario de todas las actuaciones. Sin embargo, advierte: es un cartel "no definitivo". "No te lo pierdas, pero no confíes demasiado. A las escaletas les gusta cambiar", asegura el festival.