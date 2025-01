Este es el favorito del Benidorm Fest 2025 para Diego, de Veintiuno

Diego Arroyo, vocalista de Veintiuno y colaborador de Cuerpos Especiales ha visitado el podcast La gran decepción, y ha hablado del panorama musical junto a Marta Critikian y a Berni Barrachina.

De hecho, se ha pronunciado sobre el próximo gran evento musical que nos espera, el Benidorm Fest 2025. A pocos días de que comience la preselección eurovisiva, el músico ha opinado sobre sus concursantes y lo que supone participar en este concurso de cara a introducirse en la industria.

"Depende muchísimo del artista y de la canción lo que suceda, porque del Benidorm ha salido Nebulossa y han tenido un éxito increíble, y han salido otras propuestas que no nos acordamos nadie. Ha estado Rigoberta y lo ha reventado, Tanxugueiras, o gente que ha hecho cosas poderosísimas", ha expresado el artista.

Asimismo, ha sido reflexivo con lo que recibe el público de la preselección eurovisiva, por lo que podría pasar cualquier cosa: "Lo que la gente dice que le gusta y luego le gusta nunca es lo mismo".

En su caso, Diego se siente muy unido concretamente a una concursante de esta edición, la cual se convierte automáticamente en su favorita: "Tengo mucha afinidad espiritual con una amiga mía que se presenta y que espero que gane porque tiene un temazo increíble, y es Maialen, Chica sobresalto, que presenta Mala Feminista".

¿Iría Diego de Veintiuno a Eurovisión?

Por supuesto, el invitado de La gran decepción ha tenido que responder a la pregunta del millón: ¿Se plantea ir a Eurovisión?

El artista lo tiene claro: "En la vida. Jamás, pero porque no me veo en el formato. Nunca". "A lo mejor me contradigo y voy en diez años, pero a día de hoy...", ha expresado, contundentemente.