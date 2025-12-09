Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior, ensaya por primera vez en el escenario

La polémica sobre la participación de Israel en el festival de Eurovisión y la retirada de países como España aún sigue presente, pero este hecho no ha puesto en peligro nuestra participación Eurovisión Junior.

El festival tendrá lugar el 13 de diciembre en Tiflis, capital de Georgia, y ya hemos podido ver los primeros ensayos de algunos de los participantes.

Nuestro representante es Gonzalo Pinillos, joven estrella de musicales como Los Chicos del Coro, School of Rock, Billy Elliot y Oliver Twist, debutará en el festival con Érase una vez... (Once upon a time), un himno sobre la imaginación y la lectura.

Vestuario y escenografía

Por las imágenes que se han visto hasta el momento, sabemos que el escenario habrá una plataforma móvil con forma de estantería circular y que Gonzalo Pinillos llevará una camisa con mapamundi dibujado en ella.

Ambas elecciones son una referencia directa a la temática del tema, al igual que las imágenes proyectadas, relacionadas con los libros, la exploración y la fantasía.

Además, podremos ver a nuestro representante tocando el piano y bailando.

Todo lo que necesitas saber

Esta nueva edición de Eurovisión Junior tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre de 2025 a partir de las 17:00 (hora española, una menos en Canarias).

Gonzalo Pinillos, de 14 años y nacido en Madrid, tiene más que tablas suficientes para subirse al escenario por su experiencia en los musicales, y así lo demuestra en la canción compuesta para el festival.

Érase Una Vez (Once Upon a Time)mezcla castellano, inglés y francés con un estilo muy de musical, reforzado por la potente voz del artista.

¿Israel participará?

A pesar de nuestra retirada de Eurovisión 2026, España y otros países como Irlanda y Países Bajos —que tampoco participarán en el festival— estarán presentes en Eurovisión Junior 2025.

Esto se debe a que Israel no estará presente en el evento, tal y como lleva haciendo los últimos 6 años. El motivo de la ausencia podría deberse a que el país ya hace una gran "inversión económica en el festival sénior", tal y como informa ESCplus España.

En total, Israel tan solo ha participado 3 veces en Eurovisión Junior, en 2012, 2016 y 2018.