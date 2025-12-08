Cuándo es Eurovisión Junior 2025 y qué canción lleva España

Sí, España se ha retirado de Eurovisión 2026 por Israel, pero eso no impide que el país mantenga su presencia este año en Eurovisión Junior. La versión infantil del certamen se celebra el próximo sábado 13 de diciembre de 2025 a partir de las 17:00 (hora española, una menos en Canarias), y Gonzalo Pinillos se subirá al escenario sin problemas.

Aunque RTVE confirmó el pasado 4 de diciembre que no participará en la próxima edición de Eurovisión, no se ha visto afectada la candidatura de España en Eurovisión Junior 2025, que tendrá lugar en Tiflis (Georgia) sin la presencia de Israel y con un total de 18 países.

Quién es Gonzalo Pinillos, el representante de España

Este año, Gonzalo Pinillos recoge el testigo de Chloe DelaRosa, que en 2024 quedó sexta con su tema Como la Lola.

El representante de España en Eurovisión Junior 2025 tiene 14 años, nació en Madrid y cumplirá su sueño de representar a su país en Eurovisión Junior, ya que el año pasado también participó en el casting. Pinillos, que ya está en Georgia, tiene experiencia en musicales como Los Chicos del Coro, School of Rock o Billy Elliot, y eso se refleja en su canción para el festival europeo.

Así suena la canción de España en Eurovisión Junior 2025

Érase Una Vez (Once Upon a Time) mezcla castellano, inglés y francés con un estilo muy de musical, reforzado por la potente voz del artista. La letra reivindica la importancia de la lectura y los cuentos: "Y cantar por cielo, tierra y mar / Más allá, yo quiero imaginar / When I read I feel / That everything is possible / Everything is possible!", dice el estribillo. La canción está compuesta por David Parejo, Luis Ramiro, Alejandro Martínez y el propio Gonzalo Pinillos.

"Va a quedar una actuación bastante chula", ha comentado el joven cantante para FormulaTV. "La puesta en escena refleja muy bien la canción. [...] Queremos llevar la fantasía a Georgia".