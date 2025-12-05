El futuro del Benidorm Fest tras la retirada de España de Eurovisión 2026

Cumpliendo con la decisión del Consejo de Administración de RTVE en septiembre, España se ha retirado de Eurovisión 2026 tras la confirmación de que Israel podrá participar en el festival europeo. Este jueves 4 de diciembre, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han ratificado las nuevas medidas del certamen en la Asamblea General, descartando realizar una votación específica sobre la presencia de Israel.

Las nuevas normas han sido aprobadas con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. Durante la Asamblea General, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, señaló la "utilización del certamen para objetivos políticos" en el contexto del conflicto en Gaza. Ante el resultado, cuatro países se han retirado del certamen en 2026: España, Eslovenia, Irlanda y Países Bajos. Faltan por aclarar su posición Islandia y Bélgica, mientras Portugal o Finlandia han confirmado su presencia.

¿Qué pasa con el Benidorm Fest 2026?

Ante la noticia de la retirada de España de Eurovisión 2026, muchos usuarios se preguntan por el futuro del Benidorm Fest, el certamen nacional donde se han decidido los últimos representantes del país en el festival europeo. De hecho, el pasado mes de octubre se conocieron a los 18 participantes de 2026.

Sin embargo, tal y como informa RTVE, esta decisión no afecta a la continuación del Benidorm Fest. El próximo 18 de diciembre se presentarán las canciones candidatas, y la nueva edición tendrá lugar entre el 28 de enero y el 1 de febrero. Por su parte, el ganador recibirá un premio de 150.000 euros, a pesar de que no podrá representar a España en Eurovisión 2026. Este será el primer año que la victoria tenga una recompensa económica.

Chanel tras ganar el Benidorm Fest en 2022 | Getty Images

Las palabras de José Pablo López

José Pablo López, el presidente de RTVE, ha ratificado esta situación a través de redes sociales. "RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos", ha comentado a través de X (antes Twitter).

"RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular", ha añadido López.