Israel tiene opciones de ganar Eurovisión 2025 a pesar del debate sobre su participación

Israel vuelve a ser un tema polémico en Eurovisión como consecuencia de su conflicto con Palestina. Hasta el momento, tres países participantes se han pronunciado sobre este asunto, entre ellos España. RTVE fue la primera televisión este año en pedir abrir un "debate" por "las preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la televisión pública KAN en el concurso", tal y como escribió José Pablo López en una carta dirigida a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

En esta misma línea se mantiene Ksenia Horvat, directora de la RTVSlo de Eslovenia: "Pedí, y vuelvo a pedir, que se aclare por qué algunos son más iguales que otros. Por supuesto, me refiero al trato desigual que reciben Rusia e Israel", defiende. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, Katrin Gunnarsdóttir, ha expresado su desacuerdo a la participación de Israel en el festival: "Los rusos no participan ahora y todos conocen el motivo. No es raro que la gente se haga esta pregunta".

Sin embargo, no parece que la UER vaya a impedir su presencia en la edición de 2025. De hecho, la organización emitió un comunicado en respuesta a RTVE, asegurando que "todos los miembros de la UER son elegibles para competir" en el concurso musical europeo y que es consciente de que "existen preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas" en torno al conflicto en Oriente Próximo.

Las posibilidades de Israel de ganar Eurovisión 2025

Mientras el debate continúa entre países y eurofans, Israel es uno de los países favoritos en Eurovisión 2025. Su representante Yuval Raphael competirá con la canción New Day Will Rise: "Un nuevo día amanecerá, la vida seguirá / Todos lloran, no llores solo / La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará / Pero nos quedaremos, incluso si dices adiós", canta en el estribillo.

Según los resultados de las casas de apuestas, a día 26 de abril, Israel cuenta con un 5 % de posibilidades de ganar el certamen en 2025, situándose en el puesto número 5 de 37 candidaturas, según la web eurovisionworld.com. Es probable que los apostadores estén teniendo en cuenta el posible apoyo que pueda recibir el país por parte de los espectadores, ya que en 2024 quedó segundo en el televoto con 323 puntos —mientras en el jurado se conformó con la doceava posición con 52 puntos—.

Por otro lado, a juzgar por las predicciones de Datadicto, Israel quedaría en cuarto lugar en la final del 17 de mayo con 389 puntos entre el televoto y el jurado. "Entre 2015 y 2024, la correlación entre los puntos predichos en el EuroPredict y los puntos recibidos en la Gran Final ha sido del 89 %", explica esta plataforma para justificar la fiabilidad de sus estimaciones.