Más allá de Megara: otros españoles que han representado a otros países en Eurovisión

El sábado 24 de febrero, el grupo español de rockMegara —candidato al Benidorm Fest 2023— se proclamó vencedor del concurso Una voz para San Marino y así se convirtió en el representante de la pequeña República de San Marino.

Megara no tiene el pase directo a la final, pues la candidatura a la que representa no pertenece al Big Five —los cinco países que más contribuyen económicamente a la celebración del festival y que no tienen que pasar por las fases eliminatorias—, y se juega participar en la gran final del sábado 11 de mayo en la segunda semifinal que se celebra este jueves.

De momento, la propuesta cuenta con el favor de muchos eurofans y de la crítica. La canción 11:11, la puesta en escena y el atrevido vestuario están a la altura de las circunstancias y su primer ensayo provocó una oleada de reacciones positivas.

"Vamos representando a San Marino, pero nuestro corazón es español", explicaba Kenzy, la solista, y por eso su candidatura es 100% española, aunque si se alzasen con el Micrófono de Cristal sería en nombre de San Marino.

Españoles por Eurovisión: representar a otro país

El caso de Megara no es el primero —y no será el último— en el que un grupo o cantante español concurre a Eurovisión representando a otro país. Ana Mena en San Remo y Verónica Romero, Anabel Conde e incluso los propios Nebulossa en Una Voce Per San Marino no dudaron en aprovechar la convocatoria de candidaturas en países como San Marino, Andorra y Luxemburgo como plataforma para llegar a Eurovisión.

Ellos no lo consiguieron pero hubo otros artistas españoles que sí llegaron a Eurovisión representando a otro país.

Gisela representó a Andorra en 2008

La voz de Disney que salió de la primera edición Operación Triunfo ha pisado el escenario de Eurovisión en dos ocasiones. La primera vez como corista de Rosa López y su Europe's Living a Celebration, junto a Chenoa, David Bisbal y David Bustamante por España. La segunda, en 2008, representando a Andorra por petición expresa con la canción Casanova. Lamentablemente, Gisela no consiguió pasar a la final.

Jenny representó a Andorra en 2006

Antes que a Gisela, Andorra ya había elegido a una artista española para representarles en Eurovisión. Fue en 2006 cuando la cantante asturiana Jenny —Jennifer Serrano— interpretó Sense Tu, una canción en catalán compuesta por Rafael Artesenero. La balada tampoco logró pasar a la final.

Anabel Conde y Rebeka Brown coristas de Andorra en 2005

En 1995, una desconocida Anabel Conde consiguió una de las mejores puntuaciones de España en Eurovisión: su canción Vuelve conmigo fue la segunda clasificada del festival. Justo diez años después, volvió al certamen como corista de Marian Van Der Wal junto a Rebaja Brown. Representaron a Andorra y no pasaron la final.

En 2006 también intentó ser la candidata de Polonia, pero no fue seleccionada.

Verónica Codesal representó a Bélgica en 2003

La cantante belga española —de ascendencia gallega— Verónica Codesal era miembro del grupo folclórico Urban Trad que representó a Bélgica en 2003 en Eurovisión. La canción Sanomi, cuya letra era en un idioma inventado por el grupo, quedó en segunda posición por detrás de Turquía.

Baccara representó a Luxemburgo en 1978

El famoso dúo femenino español de los 70 Baccara consiguió ganar la preselección organizada por la televisión luxemburguesa y fue candidato por este país en 1978 con el tema Parlez-vous français?. Consiguió un más que digno séptimo puesto en la final y el jurado español le concedió la máxima puntuación, los famosos 12 puntos.

En 2004, Baccara se presentó al Melodifestivalen, el concurso de preselección de la televisión sueca para Eurovisión con la canción Soy tu Venus. Alcanzó el séptimo puesto en la segunda semifinal.