Los mejores memes de la gran Final del Benidorm Fest 2025

La gran final del Benidorm Fest 2025 nos ha dado a Melody como ganadora con el tema Esa Diva, pero también nos ha provocado muchas risas.

Y es que como ya es habitual, los memes no han faltado en la gala de este sábado. Y en esta gran noche han ido por muchos lados: las actuaciones de los participantes, los comentarios en directo y hasta el propio público presente en plató.

Un Benidorm Fest más inclusivo

Una de las críticas más repetidas sobre el fandom de Eurovisión es la falta de mujeres, pero parece que este año el plató del Benidorm Fest ha estado más diversificado, algo que no ha pasado desapercibido para los espectadores, quienes no han tardado en hacer bromas sobre que no se creían ver a mujeres entre el público.

El molinillo de Melody

Melody lo ha dado todo en la gran Final del Benidorm Fest 2025. A pesar de los fallos técnicos que sufrió su actuación en la primera semifinal, la de Dos Hermanas pasó a la final de la preselección eurovisiva con Esa Diva. ¡Y se ha convertido en la ganadora!

Y, como ella misma adelantó, ha potenciado mucho su actuación este sábado. De hecho, la cantante le ha dado a los fans que querían. Melody ha protagonizado una actuación muy excesiva, con buen sonido, con todo bien atado y, sobre todo, con ella al 100%. No solo su torrente de voz ha sido el protagonista, sino que la artista ha conquistado a sus seguidores de toda la vida tirando de nostalgia. Además de un columpio, un cambio de vestuario, iconos patrios como una peineta gigante y mucho baile, Melody se ha lanzado a hacer su mítico movimiento de pelo, que ha hecho gritar más a todos los presentes.

Este guiño corresponde a un meme de su propia carrera cuando dio vida a Carmen Sevilla en la serie Arde Madrid. Melody recreó este molinillo en la sala Florida Park interpretando Typical Spanish de Carmen Sevilla, en la presentación de la ficción con su gracia natural. Por eso, su paso no ha tardado en ser comentado en redes sociales. X se ha plagado de memes y de comentarios acerca de su molinillo, el cual ha expuesto en otros momentos sobre el escenario.

Las comparaciones en las actuaciones

Kuve como Edurne, la actuación de Lachispa como una invocación, el parecido razonable de Mel Ömana con la actriz Lidia San José... Han sido muchos los comentarios que han hecho los espectadores a través de redes sociales, y que nos han sacado una carcajada desde casa.