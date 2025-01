¿Quién es J Kbello? Conoce al cantante de 'V.I.P.' y la relación de su canción con Blas Cantó

Antes de subirse a un escenario para cantar, J Kbello lo hizo para bailar. El intérprete de V.I.P., canción con la que compite en el Benidorm Fest y con la que quiere representar a España en Eurovision, empezó su carrera en el baile urbano y después se interesó por la música como compositor primero y como cantante después.

El cantante gaditano de 26 años se hizo popular gracias al programa de televisión Cover Night, en el que consiguió el segundo puesto y logró gran popularidad.

Aunque su estilo mezcla la música urbana y el reguetón, reconoce que le gustaría adentrarse en el mundo del flamenco y confiesa que le gustaría trabajar con Abraham Mateo.

El también compositor ha lanzado siete temas a lo largo de su carrera y asegura tener compuestas otras canciones de diferentes géneros como el soul, urbano, hip-hop o reggae. Uno de esos temas es Borracho, la canción que presentó al Benidorm Fest 2024 y con la que estuvo a punto ser seleccionado. Llegó a participar en el Euroclub celebrado en Benidorm en 2024.

Una canción que iba a ser para Blas Cantó

Quedarse fuera en 2024 no le quitó las ganas para presentarse a la cuarta edición del Benidorm Fest y lo curioso es que la canción con la que compite no iba a ser para él. En una entrevista con El Televisero explicó que "e una sesión de estudio que iba a ser para Blas Cantó.

"El productor empezó a hacer unos acordes y a mí me empezó a gustar... Yo antes había hablado con él de que quería hacer un afro, un UK garage, electrónica... Y, de repente hizo unos acordes, salieron melodías y dijo: '¿Y si soltamos esto y lo hacemos para ti?' Y mientras íbamos haciendo la canción decíamos 'Esto es muy Benidorm", contó sobre este tema que llevó mucho. En esa misma entrevista aseguró que empezaron a hacerla en abril y se finiquitó en septiembre. "Pero es verdad que lo de Vente pa' abajo Y así resolvemos fue desde el primer día", añadió J Kbello.

Un hijo con 19 años y sesiones de terapia

Aunque desde que se conoció su candidatura al Benidorm Fest no ha parado de dar entrevistas, dice que no le gusta hablar de su vida privada. Sí se sabe que tiene un hijo de seis años, del que ha hablado en numerosas ocasiones.

"Él es mi fan número 1. Se sabe todas mis canciones, incluso las que no han salido. Es la persona que me hace tener los pies en la tierra. (...). Creo que me ha cambiado mi vida a mejor”, apuntó en las redes del Benidorm Fest.

El cantante de V.I.P. también ha contado que la paternidad le llegó muy temprano. “Me enteré con diecinueve años de que mi expareja estaba embarazada y fue algo inesperado por las dos partes”, contó en otra entrevista. “A pesar de ello, tener un hijo era el sueño de mi vida. Adoro a los niños, cuando estoy con ellos soy uno más y me siento identificado con esa vitalidad”.

De su hijo también dice que es el motor de su vida, quien le hace no tirar nunca la toalla. “Quiero ser un ejemplo para él. Le apoyaré haga lo que haga”, explicó el cantante en la misma entrevista en la que habló de la importancia que tiene para él ir a terapia.

“Voy a terapia para saber afrontar los cambios que me pone la vida. No por el‘hate. La gente es muy ingeniosa y me río mucho con lo que dicen. Lo que me preocupa son los cambios que se vienen mi vida, personal y profesional”, confesó.