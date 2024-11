Rayden asegura que "artistas muy conocidos" se han quedado fuera del Benidorm Fest 2025

Rayden forma parte del jurado que selecciona las canciones participantes en el Benidorm Fest, en una entrevista reciente con VerTele ha querido defender a los artistas elegidos frente a las críticas recibidas en redes sociales por numerosos fans de Eurovisión.

Melody, Sonia y Selena, Chica Sobresalto, K!ngdom, Lachispa o DeTeresa son algunos de los 16 concursantes del Benidorm Fest 2025, cuyas canciones no saldrán a la luz hasta el 18 de diciembre. Sin embargo, muchos eurofans critican que los artistas seleccionados no son famosos, alegando que de esta forma es difícil que el festival tenga un gran alcance mediático.

Sin embargo, Rayden ha querido defender la decisión del jurado, compuesto por once profesionales. Y no solo eso: ha confirmado que "artistas muy conocidos" se han presentado y finalmente no han sido elegidos para el Benidorm Fest 2025 para favorecer otras canciones más "competitivas", aunque provengan de cantantes minoritarios.

"Nunca van a estar a gusto"

"Esta edición podríamos haber construido un relato de hacer un line-up con una lista de artistas muy conocidos, muy conocidos, que a lo mejor la poca queja que está habiendo es que no hay ningún nombre atractivo. Si yo pudiese decir toda la gente que se ha quedado fuera, creo que pondría al alza el valor de estas 16 propuestas", asegura Rayden.

"Cuando salgan muchas canciones creo que la gente se va a sorprender, sobre todo del talento de las canciones y lo competitivas que son", continúa. "Me gustaría que las personas de renombre que se han presentado lo dijesen, que sé que no lo van a decir, aunque lo respeto, porque sería: 'Oye, yo me he presentado y no me han elegido'. Y eso no hace buena prensa", critica.

Rayden pide un voto de confianza para el jurado, y nombre como ejemplos a algunos artistas que han triunfado tras su paso por el certamen: "Cuando llegue el 18 de diciembre, lo que ha pasado con Vicco, lo que ha pasado con Chanel, lo que ha pasado con Rigoberta, creo que va a pasar con muchos artistas".

"Al final, somos once personas votando y lo que no estamos haciendo es meter cinco artistas o grupos de renombre por maquillar la lista y luego los demás por votación pura y dura. Hemos querido pensar en la democracia verdadera", explica el cantante.

Así, Rayden opina que el año pasado sí apostaron "mucho por el nombre", con participantes como Angy Fernández, Jorge González, María Peláe o Miss Caffeina. "Luego la gente decía que si lo hacíamos por el nombre y no por las canciones. Nunca van a estar a gusto", zanja.