RTVE desmiente a Melody y afirma que nunca se le prohibió hablar de política

Después de casi diez días de silencio, Melody atendía este lunes a los medios de comunicación en su esperada rueda de prensa tras Eurovisión.

La cantante, que quedó en antepenúltimo puesto en la clasificación, se mostró satisfecha por el trabajo realizado y agradeció al público el apoyo. Con un talante aparentemente tranquilo y apaciguador, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo a los que, según ella, se habían burlado por su decisión de descansar tras el certamen y volver a su casa de Sevilla directamente en vez de seguir con el itinerario de promoción junto a la delegación española, con la que además confirmó tensiones y tiranteces. Aunque elogió a María Eizaguirre por su dedicación, Melody aseguró que ella habría hecho una puesta en escena "más potente".

Como era de esperar, la política también ha estado presente en la conversación. Melody lanzaba un manifiesto por la paz, pero evitaba mencionar a Israel, al contrario que muchos participantes de este año. Sin ir más lejos, el ganador austríaco, JJ,pedía la expulsión del país en el festival. La intérprete de Esa Diva tiró balones fuera. "Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico, y de lo que no sé, no voy a hablar. Pero quiero dejar claro que por encima de todo lo que más deseo en el mundo es que haya amor, haya paz y que ojalá los conflictos que hay en muchas partes del mundo se acabasen", decía.

Además de estas palabras, la cantante aludía a problemas contractuales su discreción con la participación de Israel. "Además de que yo no me voy a meter en temas políticos, una vez que yo hice el Benidorm Fest, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos. Y además traigo aquí escrito que 'será motivo de rechazo y exclusió las canciones y candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado y ofensivo, mensajes o gestos políticos y similares, que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión", relataba.

Minutos después de estas declaraciones, la cadena pública matizaba las palabras de la cantante y aseguraba que esa exigencia se reduce únicamente a las canciones, su letra y sus mensajes, en ningún caso corresponden a los artistas que las interpretan.

Es decir, que Esa Diva no debía contener mensajes políticos, pero Melody sí podría posicionarse contra el genocidio palestino. Cosa que, de momento, no ha hecho.

"RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político", aseguran desde la cadena pública.