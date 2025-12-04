Aitana cuenta la historia de su primer beso a los 16 años con un monitor: "No sé si esto es legal"

Desde el inicio de su carrera, Aitana busca expandir su éxito fuera de las fronteras españolas. Por eso, la artista catalana está de promoción en México, donde ha concedido una entrevista con el pódcast Envinadas, conducido por las actrices Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas. Durante un momento de su charla distendida, ha surgido la pregunta de cómo fue su primer beso.

"Esta es una historia...", ha empezado diciendo Aitana. "Yo no quería besarme con nadie a quien volviese a ver nunca más, porque yo decía: 'Lo voy a hacer mal y no quiero que se lo cuento a nadie'. Yo me quiero besar y que ahí se quede", ha añadido para justificar el posterior desarrollo de los acontecimientos...

Todo ocurrió cuando Aitana tenía 16 años y se fue de viaje con su escuela a los Pirineos, donde coincidió con otra escuela de Madrid. "A mí me gustaba... yo no sé si esto es legal, pero bueno, da igual. A mí me gustaba el monitor, que tenía 21. Pero no era mi monitor, era el de la otra escuela", ha seguido contando.

Una noche, los dos colegios se juntaron para ver las estrellas: "A mí me gustó mucho el monitor. Yo como que le iba así... Y jugamos todos a 'prueba o beso', y el monitor estaba supervisando con otras monitoras. A mí me tocó darme un beso con alguien, y yo dije: 'No me voy a dar un beso', porque no quería. Y me decían: 'Pero tienes que hacerlo porque es el juego'. Y yo dije: 'Que no quiero'. Y el monitor salió a decir: 'Que no quiere darse un beso'... ¡pero contigo sí!", han gritado al unísono las presentadoras del pódcast.

Al final, terminó el juego y se fueron todos. "Cuando me estaba yendo, me dijo [el monitor]: '¿Quieres que te acompañe a tu cabaña?'. Entonces, en la puerta de mi cabaña, me besó", ha terminado explicando.

Aitana, feliz con Plex en el mejor momento de su carrera

Han pasado diez años desde esta anécdota. Ahora, Aitana mantiene un romance con el youtuber Plex, a quien quiso dedicarle su primer Latin Grammy el pasado mes de noviembre, cuando recogió su gramófono a Mejor diseño de empaque por su disco Cuarto azul. "Gracias a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón", dijo durante su discurso.

Pocos días después, Plex quiso devolverle el gesto a Aitana y le dedicó su reconocimiento en los Premios GQ Men of the Year 2025 como uno de los Hombres del Año. "Quiero agradecérselo a mi novia, que la quiero mucho", expresó el youtuber el pasado 20 de noviembre.