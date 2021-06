Aitana, Camilo, Morat, BTS, Sebastián Yatra... 38 canciones que tienes que escuchar esta semana

La música es todavía más imprescindible en verano. Con la llegada del calor y los días infinitos, aumentan también las ganas de bailar.

Nuestra selección musical de esta semana invita a hacerlo. Temazos como Todo de ti, Valeria, Tiroteo, Vida de Rico o Nos pegamos no pueden faltar en esta última semana de junio.

Sí, despedimos junio y recibimos ya julio.

Comenzamos el mes con Levitating de Dua Lipa, Higher Power de Codplay, Cover mi in sunshine de Pink y su hija Willlow y Blinding Lights de The Weeknd. Tampoco falta We are the people, el canción oficial de la Eurocopa, y dos clásicos: BTS y Justin Bieber.

Aunque para clásicos, Ana Torroja, que se ha unido a de Miss Caffeina, o Juramento eterno de sal de Álvaro de Luna. para cantar Punto muerto.

¿Tienes más ganas de música? Dale al play.