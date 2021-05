Dua Lipa, Coldplay, Miki Núñez y muchos más están en la Lista de Éxitos de Europa FM

Una semana más, Rasputin se mantiene firme en el número 1 en la selección de éxitos musicales de Europa FM. El remix de la canción de los 70, hecho por el DJ británico Majestic, continúa despuntado este mes de mayo.

Seguimos con Blinding Lights, uno de los grandes éxitos de The Weeknd, que la llevó a la SuperBowl el pasado mes de febrero. Le siguen Levitating de Dua Lipa, Higher Power de Coldplay, Golden de Harry Styles, Follow You de Imagine Dragons y Peaches de Justin Bieber. No nos olvidamos tampoco del radiado Shape of You de Ed Sheeran, Before You Go de Lewis Capaldi y la vuelta al rock de los 90 de Midnight Sky de Miley Cyrus.

En el terreno nacional tenemos el Juramento Eterno De Sal de Alvaro De Luna, Sin Noticias de Gurb de Miki Núñez, la versión en castellano de A un Paso de la Luna de Ana Mena y Rocco Hunt, y la apuesta de C.Tangana junto a La Húngara y Niño de Elche para Tu Me Dejaste de Querer.

La música en español continúa con Magia de Álvaro Soler, la colaboración de Morat y Beret en la entusiasta Por fa no te vayas, Fangoria nos ponen a bailar con su Momentismo Absoluto, Nil Moliner hace un llamamiento a la Libertad y Pol Granch habla de desamor en No Pegamos.