Miley Cyrus se acuerda de lo mucho que "amaba" a Liam Hemsworth dos años después de su ruptura

Hubo un tiempo en que Miley Cyrus y Liam Hemsworth foermaron una pareja bien avenida, pero en el verano de 2019 se cruzó en el camino de la cantante la bloguera Kaitlynn Carter y todo cambió.

Aunque Cyrus insiste en que nunca le fue infiel a Hemsworth, el matrimonio se rompió y Cyrus acabó en la portadas de las revistas besándose con Carter. Duró dos meses la nueva relación y ahora es Hemsworth quien ha rehecho su vida. El hermano de Thor y cuñado de Elsa Pataky ha empezado una relación con la modelo Gabriella Brooks. Cyrus estuvo con el músico Cody Simpson pero duró poco. En agosto de 2020 acabó todo.

Pero hay que volver al pasado, cuando Miley Cyrus y Liam Hemsworth eran felices. Porque de aquella época y de lo mucho que amaba a su chico se ha acordado la cantante en su última publicación a Instagram.

Con motivo del cuarto aniversario de la canción Malibú, Cyrus ha publicado un mensaje de nostalgia acordándose de su ex.

"Hoy es el cuarto aniversario de Malibú. Una canción sobre un lugar y una persona que en ese momento amaba mucho. Ese amor fue correspondido más allá de lo que podría describir aquí. Perdí esa casa junto con muchas otras en 2018. Aquí hay un video de mí escribiéndola en el estudio de mi casa. 🌊 💕 🦢", apunta Cyrus con cierta nostalgia.

La historia tras Malibú

Miley Cyrus compuso la canción Malibú en 2017, poco después de que la pareja retomase la relación que habían mantenido entre 2009 y 2013. Malibú fue una canción para celebrar la reconciliación, que Cyrus escribió en la casa en la que vivieron untos.

Cuando Liam y yo terminamos, él me dijo que necesitaba espacio. Quería alejarse de mí. Entonces se mudó a Malibu y compró esa casa", contó en una entrevista a Howard Stern. Esa casa era la misma en la que l primer disco y a la que luego se mudó con Hemswort

El dueño de la casa guardó todas mis placas en el garage, para que él comprara la casa. Entonces se mudó y fue cuando se dio cuenta de que no podía escapar de mí. Estaba destinado a pasar. Ahora estamos juntos de nuevo. Mi canción Malibu es acerca de la casa en la que vivimos, relató.

La casa se quemó en los incendios de California de 2018 y de ahí el comentario final

de Cyrus. “Estoy completamente devastada por cómo el fuego está afectando a mi comunidad. Yo he sido una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida están a salvo y eso es todo lo que importa ahora. Mi casa ya no está pero los recuerdos que compartí con mi familia y amigos permanecen intactos”, escribió en sus redes.

Sigue amando a Hemsworth

Ese incendio fue el detonando de su ruptura. A Miley le marcó demasiado, pese a que todavía quería y quiere al actor.

“Realmente todavía lo amo y lo amaré mucho toda mi vida. Siempre lo haré”, dijo en una entrevista en diciembre de 2020. “Pero después del incendio hubo demasiado conflicto entre nosotros y yo, cuando llego a casa, quiero tener al lado alguien que me ancle. No me gustan el drama o las peleas”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2009 grabando la película La última canción y pronto empezaron una relación que se prolongó hasta 2013. La retomaron tres años después, en 2016, y se casaron el 23 de diciembre de 2018. Meses después llegó la ruptura definitiva.