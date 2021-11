ÉXITOS EUROPA FM

Majestic, Dua Lipa, Farruko, Camilo, Aitana... 42 éxitos para disfrutar de la semana

Tenemos nuevas propuestas musicales. Álvaro Soler y Ray Dalton se suman a nuestra selección semanal con su nuevo éxito, Manila, y Hvme incorpora Money On My Mind. No faltan tampoco Camilo, Álvaro de Luna, Adele o Doja Cat. ¡Dale a play y disfruta!