Leire Martínez: “Acepto que la gente tenga opinión y que no estemos de acuerdo, pero hay opiniones que no son respetables"

Leire Martínez se muestra relajada. La cantante donostiarra vive un nuevo amanecer con el lanzamiento Historias de aquella niña, su debut en solitario que presentó en un reivindicativo y exitoso concierto en la Sala La Rivera de Madrid y que este domingo 15 de marzo la trae a la Sala Razzmatazz de Barcelona en el tercer concierto de su gira. El día anterior actuará en el Festival Polar Sound de Baqueira Beret (Lleida).

La acogida del disco está siendo fantástica y la sonrisa de su rostro es señal del buen momento que atraviesa. "El disco lo entregué en noviembre y ahora estoy recibiendo el feedback de la gente y lo que siento es que le están poniendo mucho cariño y eso es bueno", confiesa a Europa FM días después de su lanzamiento.

"Empiezas con miedos e inseguridades pero el proceso te demuestra también que sabes más de lo que piensas"

La cantante donostiarra, que fue durante 17 años vocalista de La Oreja de Van Gogh, da el salto a la composición en este trabajo, que incluye 12 canciones y que ha sido todo un proceso de aprendizaje para ella. "Empiezas con miedos e inseguridades pero el propio proceso te enseña y te demuestra que sabes más de lo que piensas", reconoce la artista feliz de todo lo que está aprendiendo y consiguiendo. "Aunque te digo, en esta idea de tiempo récord tiene mucho que ver que ha habido mucha gente arrimando el hombro y mucha gente ayudándome".

Colaboraciones muy especiales y un gran equipo detrás

Esa gente a la que se refiere Leire Martínez son los artistas que suman sus voces al proyecto —Edurne, Andrés Suárez, Miranda! y Abraham Mateo— y el equipo que está detrás. "Más allá de las caras visibles, ha habido mucha gente implicada en el disco a nivel de composición, producción... Para mí son figuras fundamentales porque gracias a ellos este disco tiene esa impronta de ser algo especial".

De las que llama caras visibles solo tiene buenas palabras. "Compañeros y compañeras de muchos años atrás, a los que me unen muchas cosas", señala la cantante para luego enumerarlos uno a uno. "Andrés es familia prácticamente {es el mejor amigo de su marido], Edurne a estas alturas casi también y con Miranda! he coincidido a lo largo de los años pero evidentemente la relación no es tan estrecha aunque ha sido un sueño que hayan querido estar".

"Creo que ha habido épocas en las que no se ha sido justo con Abraham Mateo y me gusta darle su lugar"

Leire se para al hablar de Abraham Mateo, su compañero en la mesa de jurado de Operación Triunfo y en la canción Tonto por ti. "¿Qué te digo de Abraham? A Abraham los hemos visto crecer. Creo que ha habido épocas en las que no se ha sido justo con él a nivel artístico, sobre todo, y me gusta darle su lugar. Es una persona con mucho talento que quién sabe todo lo que nos depara. Sigue siendo un niño y lleva ya 20 años de carrera".

El momento de coger las riendas

El Ruido es la canción que Leire Martínez firma con Miranda! y es también una declaración de intenciones. "Me da igual, ahora me pongo yo primero", dice la donostiarra que explica que "este me da igual tiene que ver con quitarle mierda a las cosas".

"A veces nos ponemos exquisitos en esto de decidir qué está bien, qué está mal, los criterios... Parece que solo hay una manera de hacer las cosas y no. He aprendido en este proceso de composición que hay muchas maneras de hacer las cosas muchas miradas, muchas formas de entender la música y de hacerla. Creo que nos tenemos que despojarnos de ciertas tonterías y exquisiteces que no no son las cosas de vital importancia", apunta la artista, que aplica este lema a su vida en general.

Porque siempre habrá alguien a quien le gustes y alguien a quien no le gustes. "Entiendo todo esto y he optado por cuidarme. Y cuidarme implica muchas cosas, aúna muchos conceptos... Cuidarte implica darte tu lugar, respetarte, abrazarte, empoderarte... Para mí todo eso es lo mismo, es cuidarse. Cuidarse no va de ir contra nadie ni estar por encima de nadie", insiste la cantante.

Antes de que Historias de aquella niña existiese para el público, llegó Mi nombre, un desahogo en forma de canción a la que Leire Martínez reconoce le dio muchas vueltas. "Sabía de lo que estaba hablando y sabía lo que podía generar. Sé que es una carta de presentación polémica pero yo necesité validar esa emoción. Entiendo que no estamos acostumbrados a validar determinadas emociones pero esto no va de contra nadie", añade a sabiendas de que la canción no gusta a todo el mundo. "Pero estoy hablando de mi vida. Es mi verdad y yo mi verdad la sostengo".

"En 'Mi nombre' estoy hablando de mí. Es mi verdad y yo mi verdad la sostengo"

No es esta, ni las otras mencionadas, las canciones a las que Leire tiene más cariño del disco. "Todas son el reflejo de una fotografía emocional de quién soy ahora y cómo estoy ahora, aunque sí creo que ha habido un peso específico en eso de la emoción con Aquella niña o Aquí estaré. Son dos canciones que me han movido mucho, que nacen de reflexiones profundas, de plantearse muchas cosas", señala para luego poner el foco en el primer tema.

"Aquella niña era una conversación pendiente conmigo misma", dice la cantante que en este disco manda Un mensaje a Leire Niña: "Es agradecer, abrazarla y recordarle lo que vale. Que tiene que quererse mucho, que yo la quiero mucho".

Leire Martínez se valida en Historias de aquella niña sin pensar lo que pueda opinar los demás. "No necesito su aprobación y en este sentido acepto que a alguien no le guste. Pero también te digo, acepto que la gente tenga opinión y no estar de acuerdo en lo que opinamos pero creo que hay opiniones que no son respetables".

Lo que hace es arrancar una nueva etapa sin dejar de lado la anterior. Las llamas de la portada no significan empezar de cero. “Me he reconciliado mucho con las cosas importantes de mi vida que estaban ahí. No hace falta hacer borrón y cuenta nueva", apunta la cantante para explicar el significado del fuego: "Es un símil de las hogueras de San Juan. Acaba un ciclo, una etapa y arranca una nuev. No es destruir lo anterior y empezar de cero".