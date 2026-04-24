Nena Daconte canta en exclusiva 'Vulnerable' en Local de Ensayo Europa FM

Nena Daconte ha visitado Local de Ensayo Europa FM este jueves 23 de abril bajo una premisa: dejarse llevar por la intimidad del momento y regalar momentos únicos. Y eso ha hecho.

Antes de cantar su éxito En qué estrella estará, la artista ha querido sorprender al público interpretando una canción inédita titulada Vulnerable. Se trata de una composición sin fecha de publicación prevista que no forma parte de su próximo disco, 20 Años buscando los zapatos, donde celebra el aniversario de su álbum debut.

Por tanto, Vulnerable forma parte del siguiente álbum de Nena Daconte. "No va en este disco, va en otro, pero yo el marketing lo llevo fatal", ha bromeado. "Ya tengo hecho el siguiente disco. Vamos a disco por año... y porque me voy cortando, si no haría dos al año", ha añadido.

"Tú me convenciste, alimentando esa ilusión de habernos encontrado / De haber llegado ya"

En ese momento, María Meneses le ha pedido al guitarrista Javi Quintana que le siguiera la melodía, pues nunca habían ensayado la canción. "Tú me pareciste ese lugar donde parar / Tú me enloqueciste con tu manera de mirarme bailar / [...] / Pero no, no, no / Yo no soporto ser vulnerable", dice la letra, que reflexiona sobre la fragilidad de estar enamorada. "En ella estoy trabajando", ha admitido al finalizar.

Letra de 'Vulnerable', tema inédito de Nena Daconte

Tú me pareciste ese lugar donde parar

Tú me enloqueciste con tu manera de mirarme bailar

Tú me convenciste, alimentando esa ilusión de habernos encontrado

De haber llegado ya

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Pero no, no, no

Pero no, no, no

Yo no soporto ser vulnerable

Pero no, no, no

Pero no, no, no

Yo no soporto ser vulnerable

Yo no soporto ser vulnerable