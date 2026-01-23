Letra en español y significado de 'Aperture', de Harry Styles

Harry Styles en el videoclip de 'Aperture' | YouTube: Harry Styles

Por fin tenemos nueva música de Harry Styles y esta propuesta no ha dejado indiferente a nadie, tanto por su marcado cambio de estilo musical como por la letra.

A ritmo de techno, el británico nos invita a dejarnos llevar por la música, como si fuéramos los protagonistas de una película que baila en mitad de la multitud en una fiesta.

Y es que si hay algo claro sobre este tema es que nos habla del amor y la fiesta, algo que ya nos venía avisando Harry con su eslogan "We belong together".

A continuación, te contamos el significado de la canción Aperture de Harry Styles.

Significado de 'Aperture'

"Las copas me doblan las rodillas", confiesa Harry en la primera estrofa de la canción. Y es que durante la canción se nos transmite la sensación de que estamos en una fiesta, una en la que también se encuentra otra persona: "Me dicen que estás elevándote".

Al parecer, esta persona podría ser un interés amoroso, pues Harry dice directamente: "estás jugando conmigo". Al mismo tiempo, nos lanza una advertencia, la cual nos puede estar dando una pista sobre su tipo de relación: "Lo mejor es que sepas lo que no debes saber / La apertura deja entrar la luz".

Con estas últimas frases, Harry nos está diciendo que es mejor saber la verdad por más que esta pueda ser dolorosa, refiriéndose quizás a una infidelidad. En cuanto a la apertura, juega con la imagen de una grieta que se abre, dejando pasar la luz, continuando con la idea de que es mejor afrontar la realidad y que esta esclarezca todo para poder seguir adelante.

Al mismo tiempo, vemos mucha confusión, como en esas relaciones en las que no sabes qué te deparará y no sabes muy bien qué hacer: "No me desviaré de esto / No conozco estos espacios / El tiempo no me esperará / Quiero saber qué es estar a salvo".

Sin embargo, a pesar de todo el ruido, la confusión y la desorientación Harry tiene muy claro que eso es amor: "Somos el uno para el otro / Al final parece que es solo amor".

Letra en español de 'Aperture', de Harry Styles

No tomes prisioneros por mí

Me dicen que estás elevándote

Las copas me doblan las rodillas

Estoy vendido, voy en limpio

Voy en limpio

-

Ya no tengo trucos guardados

El juego ahora es revisar al jugador

Códigos de tiempo y escenas en Tokio

Chicos malos, es complicado

Es complicado

-

Es mejor saber lo que no sabes

La apertura deja pasar la luz

Es mejor saber lo que no sabes

La apertura deja pasar la luz

-

Somos el uno para el otro

Al fin parece que es solo amor

Somos el uno para el otro

Somos el uno para el otro

Al fin parece que es solo amor

Somos el uno para el otro

-

No estoy en buen estado para recibir

Sigue adelante, pregunta después

Puertas trampa, estás jugando conmigo

Salones de baile, otro ritmo

-

Es mejor saber lo que no sabes

La apertura deja pasar la luz

-

Somos el uno para el otro

Al fin parece que es solo amor

Somos el uno para el otro

Al fin parece

Somos el uno para el otro

Al fin parece que es solo amor

Somos el uno para el otro

-

No me voy a desviar

No conozco estos espacios

El tiempo no me espera

Quiero saber qué es estar a salvo

No me voy a desviar

No conozco estos espacios

El tiempo no me espera

No me voy a desviar

No conozco estos espacios

El tiempo no me espera

Quiero saber qué es estar a salvo

No me voy a desviar

No conozco estos espacios

El tiempo no me espera

-

Somos el uno para el otro

Al fin parece que es solo amor

Somos el uno para el otro

Al fin parece

Somos el uno para el otro

Al fin parece que es solo amor

Somos el uno para el otro

-

