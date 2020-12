El conmovedor anuncio de Campofrío para la Navidad 2020 y su homenaje a la vida

Empieza la cuenta atrás para acabar el 2020, el año protagonizado por la pandemia de coronavirus. Campofrío ha homenajeado a la vida y se ha burlado de la muerte en su anuncio para esta Navidad, protagonizado por Quique San Francisco.

El anuncio empieza en la sala de un teatro, donde Silvia Abril y Quique San Francisco ensayan una obra, dirigida por un director que interpreta Juan Echanove. En un descanso, el actor, que encarna a la muerte, sale a la calle y se da cuenta de que la gente lo ignora y no lo ve: "Preferís vivir como si la muerte no existiera".

Asimismo, reflexiona sobre su papel: "Yo os tuve que encerrar para que os reencontrarais con vuestros hijos", pero expresa que "aún así no os atrevéis ni a nombrarme", haciendo referencia al tabú que supone la muerte en nuestra sociedad. Y, es en ese momento es cuando empiezan a aparecer numerosas caras conocidas. Andreu Buenafuente y el músico James Rhodes hablan sobre el fallecimiento de una persona con expresiones populares, omitiendo la palabra muerte. Sin embargo, cuando Quique San Francisco se encuentra con la actriz María Galiana, ella le confiesa que sí que es capaz de ver a la muerte: "No me das ningún miedo porque siempre he vivido como he querido".

Con humor, el personaje de San Francisco sigue reflexionando: "Soy un tostón lo sé, no para meteros miedo sino para que seáis conscientes del milagro que es estar vivo" mientras sube el Macizo de Montserrat, en Cataluña, donde se "encuentra" con el comentarista Michael Robinson, fallecido el pasado abril. Allí mantienen una conversación con la que homenajean a los que ya no están: "Por aquí estamos todos bien. Está Pau Donés con la guitarra, Chiquito con los chistes...".

Asimismo, en las últimas imágenes aparecen los cuatro protagonistas compartiendo mensajes de esperanza antes de poner punto final a este 2020: "No hay día que, por insignificante, extraño o difícil que parezca, no merezca ser vivido", acaba diciendo Quique San Francisco.