El curioso motivo por el que las autoridades alemanas han prohibido el desodorante en el transporte público

La empresa que gestiona el transporte público en Berlín ha lanzado una campaña para frenar los contagios por coronavirus . En sus publicaciones, pide que los usuarios que dejen de usar desodorante : "No nos dejáis otra opción", exponen con el objetivo de concienciar de la importancia del uso de mascarilla .

El uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio en España pero también en Alemania, donde han lanzado una campaña para concienciar de la importancia que tiene este producto contra el COVID-19. Sin embargo, la petición de las autoridades no ha pasado desapercibida.

Tras descubrir que una gran parte de los usuarios viaja en Berlín con la mascarilla por debajo de la nariz, la empresa que gestiona el transporte público alemán ha publicado una serie de mensajes en Facebook y Twitter con los que piden a los viajeros que dejen de usar desodorante.

"No nos dejas otra opción", se puede leer en las publicaciones con todo satírico. Su objetivo es que los ciudadanos aprendan que no llevar la mascarilla por debajo de la nariz es como si no se llevara nada y por lo tanto, se pone en peligro la salud de los pasajeros.