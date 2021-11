Quién es Carter Reum, el novio y futuro marido de Paris Hilton

Paris Hilton se casa. La socialité de 40 años, heredera del imperio hotelero Hilton, parece que está dispuesta a sentar cabeza. Este jueves empieza su boda de tres días en la que lucirá 10 vestidos de novia.

Se casa por todo lo alto y la celebración llega después de tres compromisos de boda fallidos. Primero fue con el modelo Jason Shaw en 2002, después con el productor de cine griego Paris Latsis en 2005 y a continuación con el actor de origen ruso Chris Zylka en 2017. Pero quien ha conseguido llevarla al altar ha sido Carter Reum.

¿Quién es él? ¿Cuántos años tiene? ¿Y a qué se dedica?

Carter Reum, una estrella en los negocios

Carter Reum es de Illinois, Estados Unidos, tiene 40 años y es todo un empresario de éxito. Cofundador de la empresa de inversiones Messier 13, conocida como M13, ha conseguido la inversión de algunas compañías de renombre como Lyft, Classpass, Snapchat y Pinterest. Antes había fundado con su hermano Courtney Reum la empresa de licores VEEV Spirits, una de las 500 compañías privadas con mayor crecimiento que vendieron en 2016.

Además de ser un gran empresario, en 2018 publicó el libro Atajo a tu start up: Acelera el éxito con consejos poco convencionales desde las trincheras. Se trata de un manual para aspirantes a empresario. También publica artículos en prensa, en medios reputados como The HuffiPost o Inc Magazine, donde colabora.

A pesar de que no ha conseguido el grado de popularidad ni la fortuna de su prometida, Reum es conocido en Hollywood como un emprendedor y una estrella de los negocios, además ha participado en la serie de televisión Hatched y ha sido invitado como comentarista a la cadena CBS y Fox.

Inseparables desde su primera cita

Hilton y Carter se conocen desde hace quince años, porque tienen amigos en común, aunque su relación es mucho más reciente.

Empezó en 2019, durante una celebración de Acción de Gracias en Los Hamptons, cuando ambos sintieron un enorme flechazo, como contó Paris Hilton en su Instagram en diciembre. “Desde el momento en que nos miramos a los ojos supe que había algo especial en ti. Siempre estaré tan agradecida de haber ido a los Hamptons para el Día de Acción de Gracias. Sé que todo esto sucedió por una razón. Amo todo sobre ti y todo lo que has hecho por mí. Has cambiado mi vida de muchas maneras y me has convertido en la mujer que siempre estaba destinada a ser. Y nunca me he sentido más feliz o viva”.

Paris Hilton también habló de su relación en una entrevista con la revista People en septiembre de 2020. “Esta [la pandemia] ha sido la primera vez que me he visto obligada a no viajar y quedarme en casa. El lado positivo es que puedo estar con mis mascotas y mi novio. Nos hemos acercado mucho. ¡La cantidad de tiempo que hemos pasado juntos es lo que en situación normal hubiéramos necesitado cinco años!”.

También de su relación ha hablado Hilton en el documental de Netflix Cooking With Paris. En un encuentro con su madre y su hermana, afirmó: "Carter y yo siempre estamos juntos, así como tú y papá nunca pasamos unas noche separados". La respuesta de su hermana Nicky vino en forma de pregunta: "¿Nunca habéis dormido juntos?". "¡Jamás!", le dijo ella.

¿La última pedida de mano?

Las campanas de boda empezaron a sonar el pasado febrero, durante la celebración de su cuarenta cumpleaños. Ese día Paris Hilton recibió la gran sorpresa por parte de Carter Reum: un impresionante diamante, un paraíso tropical, y una emocionante pedida de mano.

Durante su petición de matrimonio estuvo presente toda su familia, tal y como muestra en algunas de las imágenes que ha compartido en redes. “Cuando encuentras a tu alma gemela no lo sabes, lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita y, por mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Cuando estábamos andando por la playa de camino a cenar, Carter me llevó a una cabaña decorada con flores e hincó la rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien preferiría estar el resto de mi vida”.