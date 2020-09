Un enfermero explica lo que se tiene que hacer cuando se abre a un repartidor o al cartero

Salir de casa sin la mascarilla es impensable, pero hay momentos que también la debemos utilizar dentro de nuestra vivienda. Así lo ha recordado Héctor Castiñeira, el enfermero famoso por el perfil Enfermera Saturada en Twitter e Instagram.

"Cuando abráis la puerta de vuestra casa a un mensajero, un repartidor o al cartero, por favor, hacedlo siempre con la mascarilla puesta", ha escrito en Twitter, haciendo un llamamiento a los ciudadanos.

El mensaje tiene miles de retuits y el enfermero ha explicado que "varios repartidores que conozco" le han dicho que mucha gente no toma esta medida contra el coronavirus, quizás "porque están en casa y no se dan cuenta, otras porque van con prisa... y algunas menos porque no les da la gana".