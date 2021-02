Fallece Ricardo Silva, la voz de la canción de 'Dragon Ball' en español

Este pasado fin de semana el mundo del doblaje lamentaba la muerte del cantante Ricardo Silva, responsable de muchas bandas sonoras a lo largo de su trayectoria. Una de las más recordadas es la música de la cabecera de la serie 'Dragon Ball, pero también ha grabado temas para 'Digimon' o 'Las Tortugas Ninja'.

El actor ha fallecido a los 67 años de edad tras permanecer unos días ingresado en el hospital tras contagiarse de covid-19. Su situación se complicó y finalmente su familia comunicaba su muerte el pasado 7 de febrero. Mario Castañeda, que puso la voz al personaje de 'Goku' en el popular anime, también ha lamentado su fallecimiento.

"A mis amigos y seguidores gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda... Yo ya estoy bien". Con esas emotivas palabras, Silva de despedía de manera póstuma de sus seguidores, muchos de ellos fans de las canciones infantiles que grabó durante su carrera como cantante y doblador.

Además de series y películas de animación, Silva trabajó como actor de doblaje de films tan conocidos como 'Scary Movie 3', 'Los Ángeles de Charlie', 'Matrix' o 'Los Muppets y el Mago de Oz'.