Lady Gaga vende su mansión a la hija de Mick Jagger

Los famosos no paran de vender, comprar y adquirir nuevas propiedades. La última en entrar al mercado inmobiliario ha sido Lady Gaga y menuda venta se ha marcado. Sí, la protagonista de House of Gucci vende por seis millones de dólares una de sus fincas más queridas a la hija de Mick Jagger, Elizabeth. Y no, no estamos hablando de una casa cualquiera, sino de una propiedad que, antes de ser adquirida por la estrella del pop, había pertenecido a la leyenda de la música, Frank Zappa.

En esta oportunidad, la casa se ha vendido por seis millones de dólares y se especula que, en la transacción, Lady Gaga haya podido ganar un millón extra. La casa se encuentra en Hollywood Hills, en Los Ángeles, y según diversas fuentes, Frank Zappa la adquirió solo por 75.000 dólares, allá por los años 50.

La propiedad es una auténtica maravilla, que incluye una galería de arte, invernadero, pista de tenis y dos estudios de grabación, donde Lady Gaga ha buscado la misma inspiración con la que pudiera dar Frank Zappa.