Rosalía monta su propio karaoke: Lola Flores, Billie Eilish, Beyoncé, La Gasolina...

"Me gustaría ir a cantar a un karaoke, pero no se puede. Se me ocurre que puedo cantar desde casa, decidme qué canciones os gustarían, elegidme unos buenos temazos, eh". Con estas palabras Rosalía pedía a sus fans que le propusieran canciones para cantar desde casa. Aunque sí ha hecho varias entrevistas desde que comenzó el confinamiento, Rosalía era de las pocas cantantes que faltaban por ofrecer su particular concierto durante el confinamiento... Y el momento llegó este jueves por la noche.

En forma de stories, con un look muy casero y utilizando una botella de plástico como si fuera el micrófono, Rosalía se ha grabado cantando fragmentos de temas tan icónicos como A tu Vera de Lola Flores, o 'Tu Mira' de Lola y Manuel.

En una línea más actual, Rosalía se atrevió con sus amigas Dua Lipa y Billie Eilish, de las que cantó 'Don't Start Now' y 'when the party's over'. "Oh, sorry Dua", se disculpaba entre risas por no hacerlo al pie de la letra.

Con Billie Eilish tiene pendiente estrenar una colaboración que estos días están aprovechando para terminar. "Durante estas dos últimas semanas estoy tratando de terminar la colaboración con Billie Eilish (...) Siento que la producción, el diseño de sonido, está casi terminado, así que solo necesito que Billie tal vez envíe la voz y (ella y Finneas) me envíen las ideas que quieran agregar", aseguraba en una entrevista.

Rosalía también tuvo hueco para el reggaeton y temas latinos. Rescató clásicos como Eddy Lover o La Factoría y también temas más recientes, como Easy de Jhay Cortez y Ozuna. No faltó 'La Gasolina' de Daddy Yankee, el núcleo duro de la música latina.

"Hay varias cantantes que admiro mucho y que me encanta imitar"

Con Beyoncé, Xtina Aguilera o Ariana Grande sacó su vena más lírica y pasional, una interpretación digna de una gran fan que hizo las delicias de sus seguidores.

Sus cambios de look según los géneros y artistas también ha llamado mucho la atención. Coletas, chándal, pijama y una botella de agua como micrófono son suficientes para que Rosalía se convierta en Trending Topic durante más de 10 horas.