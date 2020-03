Tiene 3 hijos y 7 nietos pero le confunden con un hombre de 30

El paso del tiempo no nos afecta a todos por igual, pero en ocasiones hay casos realmente sorprendentes. Un ejemplo es el de Andy Wilkinson, un hombre de 56 años de Coventry, Reino Unido.

Andy tiene tres hijos, Claire, de 37 años, Lee, de 35 años, y Sarah, de 33; y 7 nietos de entre 6 y 10 años. Pero este abuelo tiene pinta de todo menos de eso.

Wilkinson asegura que tiene una gran genética, pero confiesa que el constante ejercicio físico y una dieta muy cuidada también le ayudan a aparentar casi dos décadas menos de su edad real.

Es instructor de fitness y en su cuenta de Instagram muestra su trabajo diario, seguido por miles de personas.Andy lleva haciendo ejercicio con pesas desde los 18 años, pero empezó a tomárselo de forma profesional con algo más de 30 años.

"Cuando estoy de vacaciones con ellos, se me acercan mujeres de treinta años y me confunden con la pareja de mi hija y no con su padre, lo cual, en ocasiones, es vergonzoso", ha explicado a Daily Mail, y añade: "Mis amigos también se divierten cuando salimos y sorprendemos a la gente cuando se enteran de que soy un abuelo de siete niños".