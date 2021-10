El cambio de imagen de Famous, el ganador de OT 2018, y su nueva vida lejos de Madrid

La edición de Operación Triunfo 2018 estuvo marcada por grandes artistas que actualmente continúan desarrollando con éxito sus carreras musicales, entre ellos están Alba Reche, colaboradora de Cuerpos especiales; Natalia Lacunza; Julia Medina o Miki Núñez. Todos con grandes carreras pero ninguno ganador de la edición. Quien ganó ese año fue Famous, el concursante nacido en Ámsterdam que consiguió conquistar el corazón de su público.

De aquello han pasado casi tres años y mientras sus compañeros triunfan en la música, la pregunta es: ¿qué hace ahora Famous? ¡Vamos a seguirle la pista!

El cambio radical de imagen de Famous

Lo primero que tenemos que destacar la nueva imagen de Famous que llegó tras el confinamiento. En octubre sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una foto suya con rastas. El nuevo Famous era así.

La nueva imagen de Famous duró menos de un año, el pasado verano sorprendió con un nuevo cambio. Se cortó el pelo y se dejó las rastas solo en el flequillo.

La colaboración de Famous y Brian Cross

La carrera de Famous tras la Academia empezó por todo lo alto, pero no ha seguido por el mismo camino. Aunque ha publicado numerosos temas, no puede decirse que haya seguido el camino de éxito de sus compañeros.

Su primer single llegó en mayo de 2019. Time fue toda una sorpresa carda de ritmo y mucha energía en la que contó con la colaboración de Brian Cross, DJ de Europa Baila, el programa de música electrónica de Europa FM.

El DJ se encargó de poner la música y Famous, de sumar su increíble voz a esta colaboración, un tema pop con toques de música electrónica. El videoclip transmite la energía del tema, lo que le convirtió en un imprescindible en las listas del verano 2019 y en muchas discotecas, festivales y fiestas playeras.

'Bulla', su primer single en solitario

Su primer single en solitario llegó un poco después: Bulla. El tema, una composición de música urbana en castellano, muy alejada de lo que parecía que haría, dejó a todos sus seguidores con la boca abierta.

A pesar de que muchos de sus seguidores apostaban por un tema soul o pop, géneros por los que siempre demostró predilección cuando estaba en la Acaemia, el sonido tribal de esta canción no dejó indiferente a nadie.

El videoclip tampoco pasó desapercibido. De hecho, debido a que el baile y el color son los protagonistas, Famous recibió la enhorabuena de sus compañeros de edición y de otros artistas como Rosa López, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo en el año 2001, pero consiguió colarse ni en el top 200 de Spotify en su lanzamiento, algo que sí lograron algunos de sus compañeros como Miki o Natalia.

Las otra canciones de Famous

Hoy ya no es el título del segundo single oficial de Famous. Seis meses después del lanzamiento de Bulla, el artista decidió cambiar por completo su registro musical. Esta vez sorprendió a su público con una balada pop, con pinceladas de soul e incluso gospel, en la que habla de una ruptura sentimental. Tras haber lanzado su primera canción con la discográfica Universal Music, el extriunfito escogió el sello nigeriano Aloma Music Worldwide y La Cúpula Music como nuevos compañeros en esta nueva etapa y aventura.

Hoy ya no vino acompañado de un elegante videoclip dirigido por Salva Mausté.

Después llegó Pamela, el último sencillo del artista hasta la fecha y que está a punto de cumplir un año. Lo lanzó el 20 de noviembre de 2020 y supuso una novedad es su carrera artística. Fue la primera canción en inglés. Todo un acierto desde el punto de vista de sus fans, ya que deja ver al auténtico Famous que les enamoró en Operación Triunfo con sus interpretaciones en inglés de canciones como Uptown Funk, Problem, o And I am telling you I’m not going.

En la vida de Famous, que pronto lanzará una colaboración con que el artista y productor Blaq Jerzee, no todo es música. El concursante, que tras OT regresó a su pueblo, Bormujos (Sevilla), firmó un acuerdo con Mediaset en julio de de 2020. El regreso a casa fue, según contó, por la necesidad de tener cerca a su familia tras una larga etapa solo en Madrid.