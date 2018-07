Canciones con títulos de cantantes

Hace tan sólo una semana que The Wanted presentaba su nuevo single Walks like Rihanna . Pero ellos no son los únicos en utilizar nombres de otros cantantes para los títulos de sus canciones.

Que un cantante hable en sus canciones sobre otro cantante nunca está exento de polémica. Incluso cuando se trata de un elogio nunca se sabe como van a reaccionar los fans del artista nombrado, como fue el caso de la canción Extremoduro de Melendi, ya que muchos no entendieron lo de "Ya no quedan canciones como las de Extremoduro" cuando precisamente el estilo del asturiano dista bastante del de la banda extremeña.

Lo de incorporar el nombre de otro artista en el título de la canción es también una táctica de promoción: hace una semana los chicos de The Wanted lanzaban su nuevo single llamado Walks like Rihanna, y antes de poder escucharse la canción ya se estaba hablando de ella por su controvertido estribillo (No puede cantar / no puede bailar / ¿pero a quién le importa? / ella camina como Rihanna). De esta forma, se aseguraban que tanto los seguidores de ellos, como los de Rihanna como curiosos escucharan el tema sólo para saber de qué trataba.

Maroon 5 también resaltó otro movimiento de un cantante, en este caso el del líder de los Rolling Stones en Moves like Jagger junto a Christina Aguilera.

Algo parecido con menor repercusión hizo Zenttric titulando a su canción Lady Gaga, aunque realmente no hablaba de la artista.

A continuación te dejamos con diez canciones que llevan por título el nombre de otro cantante. Inspiración, elogio o crítica, todo tiene cabida en el mundo de la música:

The Wanted - Walks like Rihanna

Maroon 5 y Christina Aguilera - Moves like Jagger

Zenttric - Lady Gaga

Scissor Sisters - Paul McCartney

Duck Sauce - Barbra Streisand

Melendi - Arriba Extremoduro

Busted - Britney

Def Con Dos - Yoko Ono

Bob Dylan - Like a Rolling Stone

The Cranberries - I just shot John Lennon