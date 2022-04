Cómo ir de público a ‘yu, No te pierdas nada’

¡Estamos de vuelta, yusers! Después de más de dos años, vuelve el público al plató de yu, No te pierdas nada. Con la pandemia, el encierro y las restricciones postconfinamiento, el programa perdió parte de su esencia: su público.

Pero como dice la canción de Queen, the show must go on y así ha sido durante todo este tiempo. yu, No te pierdas nada ha seguido emitiéndose en Europa FM con los presentadores, invitados, colaboradores y el excelentísimo personal que trabaja para que el programa salga adelante, de lunes a viernes de 17 a 19h.

Ahora ya podemos celebrar que a partir del 2 de mayo vuelve el público al parquecito de yu, un espacio que ha ido cambiando poco a poco hasta convertirse en el recreo favorito de los yusers. ¡Ana Morgade y Valeria Ros ya están nerviosas por recibiros!

Ana Morgade y Valeria Ros estarán encantadas de recibirte de lunes a jueves, mientras que Pantomima Full serán los encargados de presentar el programa los viernes.

Qué hacer para asistir de público a 'yu, No te pierdas nada'

Ir de público a yu es muy sencillo.

Solo tienes que enviar un mail a publico.yunotepierdasnada@gmail.com indicando tu nombre, edad, DNI, número de teléfono y el día que quieras asistir al programa.

Una vez hayas enviado el correo, solo tendrás que esperar a que te confirmen la asistencia, te cuenten todos los detalles y venir con ganas de pasártelo muy bien. ¡Estamos deseando teneros de vuelta, yusers!